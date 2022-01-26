Об этом во время брифинга по итогам переговоров рассказал Андрей Ермак, глава Офиса президента. Именно он представлял Украину на встрече во французском Париже.

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Украина готова работать круглосуточно

По словам Ермака, стороны договорились о продолжении диалога. Следующая встреча может состояться через 2 недели, то есть уже в феврале. "Работа продолжается. Украина, как всегда, готова к переговорам и встречам, 24 на 7", – подчеркнул он. Кроме этого, глава ОП назвал приоритеты президента Зеленского и его команды.

Речь идет о прекращении войны, возвращении наших территорий, а сегодня – это и снятие того напряжения, которое есть.,

– пояснил он.

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