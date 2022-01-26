Это последняя встреча на уровне советников лидеров нормандского формата за последние 9 месяцев. Предыдущая состоялась еще 19 апреля 2021 года.

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Результаты встречи советников нормандской четверки

Украину на встрече представлял глава Офиса Президента Андрей Ермак, Германию – внешнеполитический советник канцлера Йенс Плетнер, Францию – дипломатический советник президента Эммануэль Бонн, Россию – заместитель главы Кремля Дмитрий Козак.

К слову, Ермак ранее отмечал, что Украина хотела обсудить возобновление режима прекращения огня, гуманитарные вопросы, открытие пропускных пунктов, а также будущую работу в нормандском формате.

Переговоры советников "нормандской четверки": что говорили ранее

В начале января французский президент Эммануэль Макрон заявил о намерении совместно с Германией инициировать очередную встречу в нормандском формате.

О встрече советников "нормандской четверки" произошло 22 января, деталей тогда не называли. Однако в СМИ распространилась неожиданная версия: во время переговоров советников определят "дату переговоров с сепаратистами".

В частности, 25 января в немецком DPA написали, что Макрон считает, что дипломатическому способу разрешения кризиса поспособствует привлечение к переговорам официального Киева и "лояльных к Кремлю сепаратистов".

В Deutsche Welle тогда добавили, что французский лидер, мол, поручил поднять эту тему уже на переговорах советников глав государств "норманской четверки". Более того, на них якобы должны были бы и дату разговора с боевиками определять.

В то же время в офисе Президента заверили, что никаких прямых переговоров Киева с оккупантами не будет, ведь боевики ничего не решают. Только Россия является стороной конфликта, и только с ней можно говорить.

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