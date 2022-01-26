Глава Офиса Президента вспомнил о людях, разгонявших "очередную измену".
Кстати Прекращение огня – приоритет: Ермак объяснил позицию Украины на "Норманди"
Вы видите, что мы не даем никакого шанса, потому что мы приехали сюда отстаивать украинские интересы,
– сказал Ермак.
По словам политика, некоторые "силы" продолжают делать все, чтобы сорвать переговоры и сделать невозможным мирный процесс. Однако, добавил Ермак, позиция власти принципиальна и не будет зависеть от мнения этих "сил".
Как прошла встреча советников
- Встреча советников лидеров "нормандской четверки" прошла в Париже 26 января. Переговоры продолжались 8 часов.
- Украину представлял Ермак, Германию – внешнеполитический советник канцлера Йенс Плетнер, Францию – дипломатический советник президента Эммануэль Бонн, Россию – заместитель главы Кремля Дмитрий Козак.
- Ермак назвал встречу "положительным сигналом". Он отметил, что согласовали финальное коммюнике о том, что перемирие должно действовать без каких-либо условий. О соблюдении перемирия говорил и Козак.
- Также, по словам Ермака, был проведен аудит минских договоренностей.
- Кроме того, договорились провести следующую встречу советников уже через 2 недели в Берлине.
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