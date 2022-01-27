Разговор длился 8 часов, после чего Андрей Ермак от Украины поговорил с журналистами. А так же Дмитрий Козак от России – но отдельно от Ермака.
Что дальше Следующие переговоры советников "нормандской четверки" проведут через 2 недели
Однако совместное коммюнике по итогам разговора "нормандской четверки" опубликовали. Учитывая продолжительность переговоров, документ на удивление короткий.
Коммюнике по итогам разговора "нормандской четверки": полный текст
Декларация советников глав государств и правительств N4 (по публикации на официальном сайте президента Франции).
Советники глав государств и правительств N4 с участием представителей внешнедипломатических ведомств собрались в Париже 26 января 2022 года. Там они:
- Подтвердили, что минские соглашения являются основополагающими в работе нормандского формата и намерены уменьшить текущие разногласия на пути вперед.
- Выступили за безусловное соблюдение режима прекращения огня и полное соблюдение мер по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года, несмотря на разногласия по другим вопросам выполнения минских договоренностей.
- Обсудили важность активизации работы ТКГ (Трехсторонней контактной группы по Донбассу, – 24 канал) и ее рабочих групп с целью быстрого прогресса в реализации минских договоренностей.
- Договорились встретиться снова через две недели в Берлине.
Разговор N4 26 января: основные акценты по его итогам со стороны Украины
Офис Президента опубликовал реакцию по итогам парижского разговора политических советников "нормандской четверки". В тексте акценты в большинстве своем положительные, а именно:
- Коммюнике от 26 января в нормандском формате – первый согласованный документ за длительное время (с декабря 2019).
- Позитивный сигнал – договоренность о предстоящей встрече через две недели в Берлине.
- Все участники заявили, что настроены уменьшить разногласия для продвижения переговорного процесса.
- Все согласились, что следует, несмотря на текущие разногласия, прекратить огонь на Донбассе.
- Совместное заявление о необходимости соблюдения режима прекращения огня – это хоть маленький, но шаг вперед.
Первый заместитель главы делегации Украины в ТКГнардеп Андрей Костин объяснил лаконичность общего коммюнике: это показывает, что переговоры происходили нелегко, но стороны пытались найти точки соприкосновения.
Другие важные заявления украинской делегации:
- "Мы приехали отстаивать украинские интересы", – Ермак к "силам", которые пытались сорвать формат.
- "Прекращение войны – приоритет", – Ермак объяснил позицию Украины на "Норманди".
- Также Ермак назвал главное достижение встречи советников лидеров "нормандской четверки" в Париже.
Актуальное видео: брифинг Андрея Ермака по поводу встречи советников "нормандской четверки"