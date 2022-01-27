Разговор длился 8 часов, после чего Андрей Ермак от Украины поговорил с журналистами. А так же Дмитрий Козак от России – но отдельно от Ермака.

Что дальше Следующие переговоры советников "нормандской четверки" проведут через 2 недели

Однако совместное коммюнике по итогам разговора "нормандской четверки" опубликовали. Учитывая продолжительность переговоров, документ на удивление короткий.

Коммюнике по итогам разговора "нормандской четверки": полный текст

Декларация советников глав государств и правительств N4 (по публикации на официальном сайте президента Франции).

Советники глав государств и правительств N4 ​​с участием представителей внешнедипломатических ведомств собрались в Париже 26 января 2022 года. Там они:

Подтвердили, что минские соглашения являются основополагающими в работе нормандского формата и намерены уменьшить текущие разногласия на пути вперед.

Выступили за безусловное соблюдение режима прекращения огня и полное соблюдение мер по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года, несмотря на разногласия по другим вопросам выполнения минских договоренностей.

Обсудили важность активизации работы ТКГ (Трехсторонней контактной группы по Донбассу, – 24 канал) и ее рабочих групп с целью быстрого прогресса в реализации минских договоренностей.

Договорились встретиться снова через две недели в Берлине.

Разговор N4 26 января: основные акценты по его итогам со стороны Украины

Офис Президента опубликовал реакцию по итогам парижского разговора политических советников "нормандской четверки". В тексте акценты в большинстве своем положительные, а именно:

Коммюнике от 26 января в нормандском формате – первый согласованный документ за длительное время (с декабря 2019).

Позитивный сигнал – договоренность о предстоящей встрече через две недели в Берлине.

Все участники заявили, что настроены уменьшить разногласия для продвижения переговорного процесса.

Все согласились, что следует, несмотря на текущие разногласия, прекратить огонь на Донбассе.

Совместное заявление о необходимости соблюдения режима прекращения огня – это хоть маленький, но шаг вперед .

Первый заместитель главы делегации Украины в ТКГнардеп Андрей Костин объяснил лаконичность общего коммюнике: это показывает, что переговоры происходили нелегко, но стороны пытались найти точки соприкосновения.

Что важно: глава Офиса Президента и представитель Украины на переговорах N4 в Париже Андрей Ермак также убежден, что "сам факт возобновления работы нормандского формата – это очень позитивный сигнал".

Другие важные заявления украинской делегации: