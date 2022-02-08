Спільна зустріч Володимира Зеленського та Еммануеля Макрона відбулася 8 лютого. Головні тези перемовин зібрав 24 канал.

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Численна допомога від Франції

Як розповів український лідер, під час перемовин сторони зачепили питання посилення співпраці. Так, Макрон пообіцяв передати Україні 1,2 мільярда євро макрофінансової допомоги. Ці кошти використають для стабілізації української економіки.

Це справді нам допоможе стабілізувати нашу економіку. Ми наразі уже непогано йдемо, але це потужний крок для економічної стійкості України,

– сказав Зеленський.

Крім цього, у межах військово-технічного співробітництва Україна та Франція підписали угоду про співпрацю між Укроборонпромом та французькою стороною. Також Зеленський та Макрон домовилися про постачання в Україну:

130 локомотивів компанії Alstom вартістю 900 мільйонів євро;

370 одиниць пожежної техніки Desautel на 300 мільйонів євро.

Також реалізується проєкт з будівництва у Миколаєві патрульних катерів для Державної прикордонної служби. Україна та Франція продовжать розвивати співробітництво з компанією Airbus щодо створення національного перевізника,

– зауважив президент України.

Відновлення інфраструктури на сході України

Ще одним важливим питанням зустрічі Зеленського та Макрона стало залучення Франції до спільних економічних та інфраструктурних проєктів. Так, французька сторона взяла участь у відновленні інфраструктури та покращенні життя українців на сході.

Мовиться про важливий проєкт для очищення питної води у Маріуполі та реконструкція водоканалу у місті Попасна на Луганщині. За словами президента, завдяки цим проєктам доступ до якісної питної води отримають 1,5 мільйона жителів Маріуполя та понад 1 мільйон українців у Луганській області.

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Нормандський формат та мінські угоди

Політки також згадали про дипломатичні шляхи вирішення конфлікту на Донбасі. Володимир Зеленський вважає проведення зустрічей політичних радників лідерів країн нормандського формату важливим кроком на шляху до організації саміту лідерів України, Франції, Німеччини та Росії.

Як повідомив Макрон, найближча зустріч у нормандському форматі відбудеться на рівні політрадників 10 лютого. Він також заявив, що Франція і Німеччина продовжать роботу в ролі посередників для врегулювання конфлікту на Донбасі.

Що відомо про останні нормандські зустрічі Нову зустріч радників глав держав запланували на 10 лютого у Берліні. Попередній етап перемовин відбувся 26 січня у Парижі. Тривав він 8 годин. Це було Нову зустріч радників глав держав запланували на 10 лютого у Берліні. Попередній етап перемовин відбувся 26 січня у Парижі. Тривав він 8 годин. Це було відновленням нормандського формату – вперше після 2019 року. Радники наголосили на потребі припинення вогню та засадничому значенні мінських домовленостей. Також вони обговорили значення активізації роботи Тристоронньої контактної групи.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив про необхідність повернутися до систем гарантій, які раніше забезпечували порядок у питаннях безпеки та оборони в Європі.

"Мій намір, саме з цим я приїхав і до Москви, і до Києва – відновити безпеково-оборонний порядок на європейському континенті. В контексті безпекових викликів нам треба повернутися до певних систем, які гарантували б усім нам цей порядок", – сказав Макрон.