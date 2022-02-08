Тепер Макрон вважає, що саме це врятувало ситуацію між Україною та Росією від загострення. Більше того, відкрились нові перспективи.

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Для мене мова йшла про те, щоб "заблокувати гру" з метою запобігти ескалації і відкрити нові перспективи,
– сказав Макрон.

За його словами, тепер Франція зміцнила довіру до себе.

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