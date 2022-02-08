Тепер Макрон вважає, що саме це врятувало ситуацію між Україною та Росією від загострення. Більше того, відкрились нові перспективи.

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Для мене мова йшла про те, щоб "заблокувати гру" з метою запобігти ескалації і відкрити нові перспективи,

– сказав Макрон.

За його словами, тепер Франція зміцнила довіру до себе.

Візит Макрона до Москви: коротко

Очільник Франції на переговорах із Володимиром Путіним 7 лютого заявляв, що найближчі дні будуть вирішальними. Він мав на увазі зусилля США, ЄС і НАТО щодо деескалації ситуації навколо України.

Також була інформація від французьких посадовців, що президенти нібито уклали угоду, щоб знизити напружену ситуацію навколо України. Тепер Москва чекає, коли ці умови схвалять у США.

Також Макрон зауважував, що його турбували слова Олександра Лукашенка про ядерну зброю у Білорусі. Але він запевнив, що очільник Кремля його "заспокоїв щодо цього".

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