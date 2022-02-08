Теперь Макрон считает, что именно это спасло ситуацию между Украиной и Россией от обострения. Более того, открылись новые перспективы.

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Для меня речь шла о том, чтобы "заблокировать игру" с целью предотвратить эскалацию и открыть новые перспективы,
– сказал Макрон.

По его словам, теперь Франция укрепила доверие к себе.

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