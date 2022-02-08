Теперь Макрон считает, что именно это спасло ситуацию между Украиной и Россией от обострения. Более того, открылись новые перспективы.
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Для меня речь шла о том, чтобы "заблокировать игру" с целью предотвратить эскалацию и открыть новые перспективы,
– сказал Макрон.
По его словам, теперь Франция укрепила доверие к себе.
Визит Макрона в Москву: коротко
- Глава Франции на переговорах с Владимиром Путиным 7 февраля заявлял, что ближайшие дни будут решающими. Он имел в виду усилия США, ЕС и НАТО по деэскалации ситуации вокруг Украины.
- Также была информация от французских чиновников, что президенты якобы заключили соглашение, чтобы снизить напряженную ситуацию вокруг Украины. Теперь Москва ждет, когда эти условия одобрят в США.
- Также Макрон замечал, что его беспокоили слова Александра Лукашенко о ядерном оружии в Беларуси. Но он заверил, что глава Кремля его "успокоил на этот счет".
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