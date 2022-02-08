Владимир Путин и Эммануэль Макрон якобы договорились, что Россия "не будет проявлять новые военные инициативы". Такую информацию американскому изданию рассказали официальные лица Франции.

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Какие еще договоренности у Макрона с Путиным

Россия вроде бы дала согласие на участие в диалоге о развертывании ее войск.

Более того, утверждают, что Путин даже согласился вывести из Беларуси до 30 тысяч российских военных. Речь идет о тех, кто привлек к совместным учениям "Союзная решимость-2022".

Это якобы должны обсуждать и на будущих встречах, где стороны хотят заключить соглашение о "структурированном диалоге по вопросам коллективной безопасности".

Важно! После встречи с Путиным Эммануэль Макрон посетит Украину 8 февраля.

Визит Макрона в Россию

Эммануэль Макрон встретился с Владимиром Путиным в Москве 7 февраля. Темами разговора были урегулирование ситуации на Донбассе, Крыме, концентрация войск России у украинских границ. Путин как обычно манипулировал, а встреча продолжалась 5 часов.

После Макрон сделал заявление, что важно снизить напряженность ситуации вокруг Украины, и они с Путиным постарались это сделать. По словам Путина, переговоры с Макроном прошли "по-деловому" и были содержательными и полезными.

Также французский лидер заявлял, что в ближайшие дни в ситуации вокруг Украины будут решающими. Он имел в виду усилия США, ЕС и НАТО по деэскалации ситуации вокруг Украины.

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