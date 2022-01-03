Прорив стався в районі Золотого. У Луганській ОДА кажуть, що припинення води – тимчасове.

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На ділянці проводитимуть ремонтні роботи

Через порив на магістральному водогоні в районі населеного пункту Золоте тимчасово припинена подача води на непідконтрольну територію Луганської області,

– мовиться у повідомленні Луганської ОДА.

Про аварію повідомили Спільний центр з контролю та координації. У СЦКК зазначили про домовленість дотримуватись режиму тиші під час ремонтних робіт. Лагодити мережу вже розпочали, як очікується, ремонт завершаться 5 січня.

Яка ситуація з водою в окупованому Криму: коротко

У грудні окупований Крим накрили потужні снігопади. Окупаційна влада сподівається, що бодай опади допоможуть поповнити запаси прісної води.

Раніше окупанти заявили, що однією з проблем з водопостачанням є діряві труби. Втрата води через це становить 50%.

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Текст публікації Луганської ОДА:

У зв'язку з аварією на Попаснянському водоканалі тимчасово припинена подача води на непідконтрольну територію

Через порив на магістральному водогоні Ду 1200 мм ЗФС3 – ЗФС-4 в районі населеного пункту Золоте тимчасово припинена подача води на непідконтрольну територію Луганської області.

СЦКК повідомив про домовленість щодо дотримання режиму тиші під час проведення ремонтних робіт.