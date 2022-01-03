Прорив стався в районі Золотого. У Луганській ОДА кажуть, що припинення води – тимчасове.

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На ділянці проводитимуть ремонтні роботи

Через порив на магістральному водогоні в районі населеного пункту Золоте тимчасово припинена подача води на непідконтрольну територію Луганської області,
– мовиться у повідомленні Луганської ОДА.

Про аварію повідомили Спільний центр з контролю та координації. У СЦКК зазначили про домовленість дотримуватись режиму тиші під час ремонтних робіт. Лагодити мережу вже розпочали, як очікується, ремонт завершаться 5 січня.

Яка ситуація з водою в окупованому Криму: коротко

  • У грудні окупований Крим накрили потужні снігопади. Окупаційна влада сподівається, що бодай опади допоможуть поповнити запаси прісної води.
  • Раніше окупанти заявили, що однією з проблем з водопостачанням є діряві труби. Втрата води через це становить 50%.
  • Віцепрем'єрка Ірина Верещук наголосила, що Україна не подаватиме воду на окупований півострів. Це забороняє українське законодавство.

Тим часом Суд повернув державі Карачунівське водосховище вартістю у майже пів мільярда

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Текст публікації Луганської ОДА:

У зв'язку з аварією на Попаснянському водоканалі тимчасово припинена подача води на непідконтрольну територію
Через порив на магістральному водогоні Ду 1200 мм ЗФС3 – ЗФС-4 в районі населеного пункту Золоте тимчасово припинена подача води на непідконтрольну територію Луганської області.
СЦКК повідомив про домовленість щодо дотримання режиму тиші під час проведення ремонтних робіт.
Зазначимо, на теперішній час роботи з відновлення водопостачання розпочато. За оцінками фахівців, дата завершення робіт – 5 січня.