Прорив стався в районі Золотого. У Луганській ОДА кажуть, що припинення води – тимчасове.
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На ділянці проводитимуть ремонтні роботи
Через порив на магістральному водогоні в районі населеного пункту Золоте тимчасово припинена подача води на непідконтрольну територію Луганської області,
– мовиться у повідомленні Луганської ОДА.
Про аварію повідомили Спільний центр з контролю та координації. У СЦКК зазначили про домовленість дотримуватись режиму тиші під час ремонтних робіт. Лагодити мережу вже розпочали, як очікується, ремонт завершаться 5 січня.
Яка ситуація з водою в окупованому Криму: коротко
- У грудні окупований Крим накрили потужні снігопади. Окупаційна влада сподівається, що бодай опади допоможуть поповнити запаси прісної води.
- Раніше окупанти заявили, що однією з проблем з водопостачанням є діряві труби. Втрата води через це становить 50%.
- Віцепрем'єрка Ірина Верещук наголосила, що Україна не подаватиме воду на окупований півострів. Це забороняє українське законодавство.
Тим часом Суд повернув державі Карачунівське водосховище вартістю у майже пів мільярда
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Текст публікації Луганської ОДА: