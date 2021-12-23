Представник окупантів Микола Жигулін заявив, що опади допоможуть збільшити рівень води у Чорноріченському водосховищі. Зокрема, очікують, що це покращить ситуацію влітку.
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42 мільйони кубометрів у нас у водосховищі є плюс сніг, який випав у горах. Це сприятливо вплине на ситуацію з водопостачанням,
– наголосив Жигулін.
Окупанти продовжують знищувати Крим
- Уповноважена з прав людини в Україні Людмила Денісова заявила, що окупанти знищують унікальні екосистеми півострова.
- Зокрема, погіршується водозабезпечення, забруднюється Чорне море. Це призводить до техногенних катастроф.
- Проблеми стають все масштабнішими та глобальнішими.