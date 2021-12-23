Представник окупантів Микола Жигулін заявив, що опади допоможуть збільшити рівень води у Чорноріченському водосховищі. Зокрема, очікують, що це покращить ситуацію влітку.

Зауважте Окупанти перетворили Крим на зону техногенного колапсу

42 мільйони кубометрів у нас у водосховищі є плюс сніг, який випав у горах. Це сприятливо вплине на ситуацію з водопостачанням,

– наголосив Жигулін.

Зауважте! Росія як країна-окупант є відповідальною за забезпечення півострова водою.

Окупанти продовжують знищувати Крим

Уповноважена з прав людини в Україні Людмила Денісова заявила, що окупанти знищують унікальні екосистеми півострова.

Зокрема, погіршується водозабезпечення, забруднюється Чорне море. Це призводить до техногенних катастроф.

Проблеми стають все масштабнішими та глобальнішими.

Зверніть увагу! Віцепрем'єрка – міністерка з реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук під час візиту на Херсонщину наголосила, що Україна не подаватиме воду до окупованого Криму. Це заборонено законом та усіма можливими регулятивними актами.