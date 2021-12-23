Представитель оккупантов Николай Жигулин заявил, что осадки помогут увеличить уровень воды в Чернореченском водохранилище. В частности, ожидается, что это улучшит ситуацию летом.

Заметьте Оккупанты превратили Крым в зону техногенного коллапса

42 миллиона кубометров у нас в водохранилище есть, плюс выпавший в горах снег. Это благоприятно повлияет на ситуацию с водоснабжением,
– подчеркнул Жигулин.

Оккупанты продолжают уничтожать Крым

  • Уполномоченный по правам человека в Украине Людмила Денисова заявила, что оккупанты уничтожают уникальные экосистемы полуострова.
  • В частности, ухудшается водоснабжение, загрязняется Черное море. Это приводит к техногенным катастрофам.
  • Проблемы становятся все более масштабными и глобальными.