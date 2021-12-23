Представитель оккупантов Николай Жигулин заявил, что осадки помогут увеличить уровень воды в Чернореченском водохранилище. В частности, ожидается, что это улучшит ситуацию летом.
Заметьте Оккупанты превратили Крым в зону техногенного коллапса
42 миллиона кубометров у нас в водохранилище есть, плюс выпавший в горах снег. Это благоприятно повлияет на ситуацию с водоснабжением,
– подчеркнул Жигулин.
Оккупанты продолжают уничтожать Крым
- Уполномоченный по правам человека в Украине Людмила Денисова заявила, что оккупанты уничтожают уникальные экосистемы полуострова.
- В частности, ухудшается водоснабжение, загрязняется Черное море. Это приводит к техногенным катастрофам.
- Проблемы становятся все более масштабными и глобальными.