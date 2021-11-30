После того как Украина приостановила поставки воды в оккупированный Крым проблематика с водными ресурсами на полуострове год от года становилась все более актуальной и острой.

Важно Оккупанты жалуются, что Крым теряет половину воды из-за дырявых труб

Если в первые годы оккупации местные "власти" еще демонстрировали браваду по данному вопросу, то в настоящее время вода на полуострове постепенно становится на вес золота. И, что очень важно понимать, золота, которое из-за бесхозяйственности этих же самых оккупантов уходит в землю в прямом смысле слова.

Я неоднократно уделял внимание водной проблематике оккупированного Крыма, но главное, на что я в последнее время регулярно указываю, так это на то, что за последние 8 лет на полуострове пришла в абсолютную негодность водопроводная инфраструктура.

С 2014 по 2021-й год оккупационные власти Крыма не уделяли абсолютно никакого внимания обслуживанию, регулярному ремонту и замене имеющейся водопроводной инфраструктуры. При этом ежегодно оккупационные власти отчитывались о неких эфемерных ремонтах, замене труб и прочей деятельности, которая существовала только на бумаге, но не в реальности.

В первые годы оккупации инфраструктура в Крыму работала исправно, но с годами отсутствия необходимого обслуживания стало увеличиваться и количество аварий, отключений воды из-за выхода из строя того или иного оборудования, насосов, компрессоров и так далее.

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Согласно исследованиям российского же Института водных проблем РАН, за 8 лет оккупации Крыма износ водопроводных сетей на полуострове вырос до 65% и более, износ очистных сооружений и запорно-регулирующих механизмов до 74%. Из-за настолько катастрофического износа инфраструктуры до 70% подготовленной воды, поставляемой потребителям, теряется в процессе поставки!

Что важно понимать, наиболее катастрофическая ситуация в Симферополе, где количество нуждающихся в обслуживании и замене водоводов за время оккупации выросло до 90%!

Отчасти эти цифры подтвердил намедни и так называемый генеральный директор предприятия "Вода Крыма" Максим Новак, заявивший, что потери воды в сетях в оккупированном Крыму сейчас составляют 50%. При этом он подчеркнул, что в каждом регионе Крыма разная потеря воды. Например, в Феодосии это 30%, а в Ленинском районе потери превышают 70%.

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Фактически, исследования подтверждают коллапс инфраструктуры в оккупированном Крыму на 8-й год оккупации. Представители оккупационной власти также уже не скрывают катастрофической ситуации с водопроводной инфраструктурой.

Возникает вопрос, принесла ли пользу оккупация полуострову, конкретно в этой области, не говоря уже о деградации и упадке остальных? Нет. Способны ли будут оккупанты исправить эту ситуацию в будущем? Тоже — нет.

Очевидно, что Крым для оккупантов это в первую очередь возможность распилить бюджетные средства и зарабатывать на потоках из бюджета до тех пор, пока они будут выделяться. А потому, что до сегодняшнего дня, что сегодня, что все то время, пока Крым будет оккупирован, в нем ничего не будет делаться для улучшения комфорта и качества жизни проживающих на полуострове людей. Максимум, что будет делаться, так это создаваться видимость неких улучшений, ремонтов и обслуживания, но не более того.

Именно по этой причине в оккупированном Крыму наблюдается форменный техногенный коллапс, который от года к году будет только усугубляться.