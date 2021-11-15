Растительность в Крыму просто сгорает

На Керченском полуострове практически нет растений. Все из-за загрязненности в результате военных взрывов. Об этом рассказал эколог Украинской природоохранной группы (UNCG) Алексей Василюк.

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Любой выстрел, будь то из стрелкового оружия или даже из системы залпового огня, вызывает химическую реакцию.

Если это происходит на почве, среди этих реагентов большая часть серы. Происходит контакт с росой, туманом, растительностью. Тогда все это превращается в серную кислоту, а растительность выгорает,

– пояснил Василюк.

Сравнивая с помощью Google Earth Pro фотографии 2014 и 2019 года видно, как изменилась земля. Так, территория над Узунларским озером, где расположен полигон для бомбометания на Опуке покрылись воронками и кратерами.



Сравнение территории полигона Опук / "Крым Реалии"

Недавние военные учения оккупанта

В начале ноября стало известно, что на полигоне в Черном море Россия провела масштабные учения. Это произошло перед тем, как в акваторию должны были зайти боевые корабли США.

Известно, что российские корабли отрабатывали, как искать и обнаруживать подводную лодку вместе с вертолетом Ка-27М. Во время тренировок оккупанты использовали торпедное и реактивное бомбовое вооружение. Они провели зенитные ракетные и артиллерийские стрельбы с воздуха.