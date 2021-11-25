Повідомлення про це надходять до Уповноваженого з прав людини в Україні Людмили Денісової. За час окупації проблеми довкілля тимчасово окупованої території стають більш масштабними і глобальними.

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Що відбувається з екологією в окупованому Криму

Почастішали випадки розливу нафти у Чорному та Азовському морях, тому що зросла кількість суден, які курсують вздовж ТОТ.

У 2021 році окупанти провели військові навчання. Через вибухи боєприпасів забруднюється морське середовище і гинуть морські тварини. Як наслідок загинуло 300 дельфінів.

Через інтенсивне викачування підземних прісних вод на ТОТ з'являються солончаки. Зміна русла гірських річок загрожує існуванню прісноводних риб та комах з Червоної книги України. За роки окупації також побільшало стихійних сміттєзвалищ та нечистот, які скидають в Чорне та Азовське моря.

Суттєво шкодить екології півострова: знищення 100 тисяч дерев і 116 тисяч чагарників, з яких 363 хвойних та листяних дерева в Козачій бухті м. Севастополя; видобуток будівельного каменю на горі Агармиш; незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення біля м. Балаклава; видобуток прісної води з під Азовського моря та розорення 20 тис. га степових ділянок, яке підтвердило Державне космічне агентство України.

Ситуація із водою у Криму

22 листопада віцепрем'єрка – міністерка з реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук відвідала Херсонщину. Там заявила, що Україна не подаватиме воду до окупованого Криму, це заборонено законом та усіма можливими регулятивними актами.

Щоб прокласти новий ялтинський водогін під горою Ай-Петрі Росія виділила з бюджету мільярди рублів. Попередній в аварійному стані і навіть найменший землетрус може залишити місто без питної води.

Водним донором для південно-східної частини півострова є Білогірський район окупованого Криму. Але й там вже почали міліти водойми.

Повний допис Людмили Денісової:

До мене надходять повідомлення щодо порушення екологічних прав громадян, які проживають на тимчасово окупованій території АР Крим та м. Севастополя. За роки окупації проблеми довкілля ТОТ збільшуються за масштабами та глобальністю. Забруднення Чорного моря, погіршення водозабезпечення, техногенні катастрофи та інші екологічні проблеми, спричинені недбалістю окупаційної влади, призводять до знищення унікальних екосистем Кримського півострова.

Через збільшення кількості суден, що курсують вздовж ТОТ, зростає число випадків розливу нафти у Чорному та Азовському морях. Проведення у 2021 році державою-окупантом систематичних військових навчань, вибухи боєприпасів у морі суттєво забруднюють морське середовище та призводять до загибелі морських тварин, як наслідок загинуло 300 дельфінів.

Інтенсивне викачування підземних прісних вод на ТОТ призводить до появи солончаків, а зміна русла гірських річок загрожує існуванню прісноводних риб та комах, занесених до Червоної книги України За роки окупації на ТОТ збільшилась кількість стихійних сміттєзвалищ та нечистот, які скидаються в Чорне та Азовське моря.

Значної шкоди екології півострова завдає: знищення 100 тисяч дерев і 116 тисяч чагарників (з них 363 хвойних та листяних дерева в Козачій бухті м. Севастополя); видобуток будівельного каменю на горі Агармиш; незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення біля м. Балаклава; видобуток прісної води з під Азовського моря та розорення 20 тис. га степових ділянок, що підтверджується Державним космічним агентством України.