Про це заявив так званий глава проросійської влади півострова Сергій Аксьонов. Він також наголосив на неправильному розташуванні сміттєвих контейнерів.
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"На жаль, наразі ситуація з прибиранням є катастрофічною для більшості міст. Це стосується і своєчасного звільнення від сміття контейнерних майданчиків, їхнього раціонального розташування та інших важливих питань", – сказав Аксьонов.
За його словами, варто звернути увагу на те, що часто в містах контейнери розташовані на проїжджій частині. "Впевнений, що для обладнання майданчиків, зручних насамперед для місцевих жителів, не потрібно великих грошей", – додав так званий глава проросійської влади Криму.
Керівника "Кримекоресурсів" звільнили
Він повідомив, що директора "Кримекоресурси" Дениса Попка звільнили з посади. На його місце призначили тимчасово виконуючого обов'язки керівника підприємства Олександра Шимка.
Аксьонов особисто відвідав Бахчисарай, Білогірськ і Євпаторію. Він оцінив санітарний стан населених пунктів.
Яка ситуація зі сміттям у Криму
- З коси Беляус, яка розташована на західному узбережжі Криму, на початку серпня вивезли 60 тонн сміття.
- Так звана влада Криму заявила, що всі зафіксовані порушення щодо вивезення сміття та очищення вулиць перетворюватимуться в догани.
- Також "чиновники" півострова пообіцяли очистити воду за найближчі 3 – 4 роки.