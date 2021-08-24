У Росії заявили, що "відсутність належного водопостачання викликає виснаження сільськогосподарських земель, призводить до зміни екосистем затоки Сиваш і його мілководних заток, а також стану популяцій тваринного світу". Про це 24 серпня повідомили у Головному слідчому управлінні Слідчого комітету Росії.

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У Росії скаржаться, що "за останні 6 років солоність Сиваша виросла в 3 рази". У відомстві розповіли, що через це зменшилась кількість тварин, зокрема червонокнижних. Мовляв, водно-болотні угіддя міжнародного значення "Центральний Сиваш" і "Східний Сиваш" "втрачають своє природоохоронне значення".

Перекриття Північно-Кримського каналу вплинуло і на якість води, яку використовують для господарсько-питного водопостачання, оскільки перевищення гранично допустимих норм солоності і жорсткості негативно позначається на здоров'ї людей,

– стверджує Слідчий комітет Росії.

Там вважають, що в усьому нібито винна Україна, а точніше нібито " невстановлені особи, які перебувають на території України і які виступають проти возз'єднання Криму з Росією". У Слідкомі Росії переконують, що встановлюють "всі обставини злочину та всіх причетних до нього".

Зверніть увагу! Після окупації Криму Росією Україна справді припинила постачання води в Крим, перекривши Північно-Кримський канал. Адже, згідно з міжнародним правом, відповідальність за проблеми окупованих територій лежить цілком на країні-окупанті.

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