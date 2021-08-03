Таке повідомлення з'явилося 3 серпня на сайті російського уряду. А прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін вже підписав необхідне розпорядження.

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Росія виділяє гроші на воду в Криму

Уряд Росії виділить з резервного фонду 2,3 мільярда рублів на ремонт двох водопроводів в Криму,

– йдеться в повідомленні.

З цієї суми 940 мільйонів рублів хочуть використати на реконструкцію тунельного водопроводу на південному березі окупованого півострова, 1,36 мільярда рублів – на капітальний ремонт водопроводу в Сімферопольському районі.

Мінекономрозвитку отримало доручення протягом 30 днів укласти з так званою владою Криму угоду про надання субсидії.

"Розраховуємо, що це дозволить в короткі терміни забезпечити надійну подачу питної води жителям низки районів Криму", – заявив Мішустін.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія збирає матеріали та готує позов до України через "водну блокаду" окупованого Криму.

Вода в Криму: коротко про проблему