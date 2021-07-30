Таку заяву зробив "куратор Криму" в російському уряді Марат Хуснуллін. 30 липня він прибув на окупований півострів.

Раніше Російські окупанти заявили, що хочуть покарати українських "організаторів водної блокади" Криму​

Що розповів російський урядовець

Політик запевнив, що питання безперебійного водопостачання Криму нібито закрите на найближчі 2 роки. Мовляв, на цей час точно вистачить вже наявних запасів.

Довідка. Раніше проросійська влада півострова повідомила, що вирішити проблему з водопостачанням допомогли сильні зливи, які пронеслися Кримом.

Водночас окупанти стверджують, що вивчають якість води, яку дістали з-під Азовського моря. "Ми знайшли її на глибині у 100 метрів. Через кілька днів дізнаємось, що це за вода", – зауважив Хуснуллін.

Зазначимо, що цю воду на аналіз відправлятимуть у Москву. До вересня в Азові планують пробурити зі спеціальної платформи ще кілька свердловин.

Що цьому передувало

Російські окупанти наприкінці травня почали бурити перші свердловини на косі, аби дослідити запаси прісної води під Азовом.

Перед цим у країні-агресорці впевнено анонсували, що видобувати воду з-під Азову почнуть вже з початку липня.

У червні окупаційна влада заявила, що вода з-під моря непридатна для подачі у водопровідні мережі Криму. Мовляв, потрібно її очищати.

Зверніть увагу! Після 2014 року саме Росія як держава-окупант, згідно з міжнародним правом, відповідальна за проблеми з водопостачанням у Криму.