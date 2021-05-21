Так званий "віце-прем'єр" окупованого Криму Євген Кабанов розповів про початок робіт з пошуку прісної води. Проте окупанти ще не знають, чи є під Азовським морем питна вода.
Читайте також Кримчани налаштовані проти Росії: на півострові шкодують про підтримку окупації
Окупанти почали роботи в морі
Екіпаж російського науково-дослідного судна почав бурити дно Азовського моря, щоб дослідити, чи є там прісна вода.
Кабанов заявив, що наявність води підтверджено даними геологорозвідки, але до 1 липня вчені повідомлять про результати досліджень. Тому говорити про потенційні запаси і якість води поки передчасно.
До речі, на початку травня країна-агресор анонсувала, що вже з липня почне видобувати воду з-під Азову. Нібито раніше вони вже бурили свердловини на косі й знайшли там воду. Однак технічну, а не питну.
Коротко про ситуацію з водою в окупованому Криму
- Окупанти в Криму заявили, що до травневих свят подадуть цілодобово воду в Криму. У "подарунок" мешканці Сімферополя отримали іржаву воду з кранів.
- Варто сказати, що у 2020 році через малосніжну зиму та невелику кількість опадів ситуація з водопостачанням в Криму стала критичною.
- Українська влада повідомила, що постачання води на півострів по Північно-Кримському каналу відновлять тільки після деокупації Криму.