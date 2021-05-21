Так званий "віце-прем'єр" окупованого Криму Євген Кабанов розповів про початок робіт з пошуку прісної води. Проте окупанти ще не знають, чи є під Азовським морем питна вода.

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Окупанти почали роботи в морі

Екіпаж російського науково-дослідного судна почав бурити дно Азовського моря, щоб дослідити, чи є там прісна вода.

Кабанов заявив, що наявність води підтверджено даними геологорозвідки, але до 1 липня вчені повідомлять про результати досліджень. Тому говорити про потенційні запаси і якість води поки передчасно.

До речі, на початку травня країна-агресор анонсувала, що вже з липня почне видобувати воду з-під Азову. Нібито раніше вони вже бурили свердловини на косі й знайшли там воду. Однак технічну, а не питну.

Важливо! До окупації Криму Україна забезпечувала півострів прісною водою на 88%. Та з 2014 року, згідно з міжнародним правом, відповідальною за проблему води у Криму є держава-окупант, тобто Росія.

Коротко про ситуацію з водою в окупованому Криму