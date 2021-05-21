Так называемый "вице-премьер" оккупированного Крыма Евгений Кабанов рассказал о начале работ по поиску пресной воды. Однако оккупанты еще не знают, есть ли под Азовским морем питьевая вода.

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Оккупанты начали работы в море

Экипаж российского научно-исследовательского судна начал бурить дно Азовского моря, чтобы исследовать, есть ли там пресная вода.

Кабанов заявил, что наличие воды подтверждено данными геологоразведки, но до 1 июля ученые сообщат о результатах исследований. Поэтому говорить о потенциальных запасах и качестве воды пока преждевременно.

Кстати, в начале мая страна-агрессор анонсировала, что уже с июля начнет добывать воду из-под Азова. Якобы ранее они уже бурили скважины на косе и нашли там воду. Однако техническую, а не питьевую.

Важно! До оккупации Крыма Украина обеспечивала полуостров пресной водой на 88%. Но с 2014 года, согласно международному праву, ответственным за проблему воды в Крыму является государство-оккупант, то есть Россия.

Коротко о ситуации с водой в оккупированном Крыму