Так называемый "вице-премьер" оккупированного Крыма Евгений Кабанов рассказал о начале работ по поиску пресной воды. Однако оккупанты еще не знают, есть ли под Азовским морем питьевая вода.
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Оккупанты начали работы в море
Экипаж российского научно-исследовательского судна начал бурить дно Азовского моря, чтобы исследовать, есть ли там пресная вода.
Кабанов заявил, что наличие воды подтверждено данными геологоразведки, но до 1 июля ученые сообщат о результатах исследований. Поэтому говорить о потенциальных запасах и качестве воды пока преждевременно.
Кстати, в начале мая страна-агрессор анонсировала, что уже с июля начнет добывать воду из-под Азова. Якобы ранее они уже бурили скважины на косе и нашли там воду. Однако техническую, а не питьевую.
Коротко о ситуации с водой в оккупированном Крыму
- Оккупанты в Крыму заявили, что к майским праздникам подадут круглосуточно воду в Крыму. В "подарок" жители Симферополя получили ржавую воду из кранов.
- Стоит сказать, что в 2020 году из-за малоснежной зимы и небольшого количества осадков ситуация с водоснабжением в Крыму стала критической.
- Украинские власти сообщили, что поставки воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу возобновят только после деоккупации Крыма.