Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что для обеспечения оккупированного Крыма водой будут сверлить скважины в Азовском море. Мол, процесс начнут уже с июля.

Хуснуллин рассказал, что уже бурили скважины на косе, и там нашли воду. Однако, эта вода техническая, а не питьевая.

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"Полным ходом исследуем, мы пробурили на косе, воду нашли, техническая вода точно может быть... Думаю, что в июле зайдем к бурению скважин", – заявили власти страны-оккупанта.

Однако вице-премьер заверил, что не известно, хватит ли запасов воды под морем для нужд полуострова.

Кстати, в марте Хуснуллин обещал, что первые пресноводные скважины на дне Азовского моря начнут бурить в апреле. Морские суда должны были приступить к изучению потенциала таких скважин с 15 апреля.

Обратите внимание! До оккупации Крыма Украина обеспечивала полуостров пресной водой на 88%. Однако с 2014 года, согласно международному праву, ответственным за проблему воды в Крыму является государство-оккупант, то есть Россия.

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