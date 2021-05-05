Оккупанты планируют добывать воду для Крыма из-под Азова уже с июля
Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что для обеспечения оккупированного Крыма водой будут сверлить скважины в Азовском море. Мол, процесс начнут уже с июля.
Источник:ТАСС
Хуснуллин рассказал, что уже бурили скважины на косе, и там нашли воду. Однако, эта вода техническая, а не питьевая.
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Как оккупанты планируют добывать воду
"Полным ходом исследуем, мы пробурили на косе, воду нашли, техническая вода точно может быть... Думаю, что в июле зайдем к бурению скважин", – заявили власти страны-оккупанта.
Однако вице-премьер заверил, что не известно, хватит ли запасов воды под морем для нужд полуострова.
Кстати, в марте Хуснуллин обещал, что первые пресноводные скважины на дне Азовского моря начнут бурить в апреле. Морские суда должны были приступить к изучению потенциала таких скважин с 15 апреля.
Коротко о воде в оккупированном Крыму
- В 2020 году из-за малоснежной зимы и небольшого количества осадков ситуация с водоснабжением в Крыму стала критической. Водоемы обмелели и высохли.
- В оккупированном Крыму воду подавали по графику. 19 апреля оккупанты прекратили подачу горячей воды.
- В конце апреля 2021 года оккупационные власти заявили, что будут подавать воду во время туристического сезона круглосуточно.
- Впоследствии оккупационные власти заявили, что планируют искать воду под дном Азовского моря.
- В конце апреля бывший представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин заявил, что заявления приспешников России о намерениях искать воду для нужд оккупированного Крыма под дном Азовского моря являются пропагандой. Украина должна реагировать на это дипломатическим способом.
- 30 апреля в Верховной Раде предложили законодательно закрепить запрет подачи воды в Крым.
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