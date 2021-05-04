Что случилось с водохранилищем

В начале мая уровень воды опустился значительно ниже полосы прибоя. Это произошло за 2 недели – с начала спуска воды из водохранилища.

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По словам активиста общественного движения "Свободный Крым" из Белогорского района Решада Меметова, воды из водохранилища оккупанты спускают больше, чем туда поступает.

Соответственно уровень воды в нем стал заметно падать. И это только начало. Летом этот процесс будет происходить гораздо быстрее, а это значит, запасы полезного объема воды могут иссякнуть еще быстрее чем в прошлом году,

– заявил Меметов.

На реке Биюк-Карасу, ниже плотины Белогорского водохранилища, оккупационные власти демонтировали земляную дамбу, которую соорудили в 2020 году.

Общий объем воды в крымских водоемах сейчас значительно меньше чем в аналогичный период прошлого года.

"К началу мая общий суммарный объем воды в водохранилищах, расположенных в руслах рек, составил 85,801 миллиона кубометров, что на 24,411 миллиона больше, чем месяц назад, но на 8,979 миллиона меньше, чем по состоянию на 1 мая 2020 года", – сообщили в крымском Гидрометцентре.

Справка. До оккупации Крыма, Украина обеспечивала полуостров пресной водой на 88%. Однако с 2014 года, согласно международному праву, ответственным за проблему воды в Крыму является государство-оккупант, то есть Россия.

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