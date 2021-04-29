В оккупированной Ялте с мая по октябрь отменяют график подачи воды. Оккупанты ранее заявляли, что воды на полуострове не хватит на курортный сезон.

Представители оккупационных властей сообщили, что сейчас запасы воды составляют 15 миллионов 999 тысяч метров кубических. В то же время это все равно мало. Оптимальным вариантом было бы увеличить эту цифру минимум на 4 миллиона.

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Оккупанты уже предупредили, что график подачи воды отменили временно. В октябре этот вопрос снова пересмотрят.

Обратите внимание! Россия – страна-оккупант. Согласно нормам международного законодательства, именно она ответственна за обеспечение оккупированного полуострова пресной водой.

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