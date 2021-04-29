В оккупированной Ялте на период туристического сезона отменяют графики подачи воды
В оккупированной Ялте с мая по октябрь отменяют график подачи воды. Оккупанты ранее заявляли, что воды на полуострове не хватит на курортный сезон.
Источник:24 канал
Представители оккупационных властей сообщили, что сейчас запасы воды составляют 15 миллионов 999 тысяч метров кубических. В то же время это все равно мало. Оптимальным вариантом было бы увеличить эту цифру минимум на 4 миллиона.
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Оккупанты уже предупредили, что график подачи воды отменили временно. В октябре этот вопрос снова пересмотрят.
Вода в Крыму: последние новости
- В апреле 2021 года оккупанты заявили, что воды в Крыму не хватит на курортный сезон. Особенно плохой была ситуация в Ялте и Алуште.
- С 24 апреля на полуострове тестировали новый режим подачи воды. В частности, оккупанты решили приучить жителей Крыма обходиться вообще без горячей воды.
- Между тем Россия распространяет фейк, что Украина якобы может остаться без питьевой воды.
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