В окупованій Ялті на період туристичного сезону скасовують графіки подачі води
В окупованій Ялті з травня до жовтня скасовують графік подачі води. Окупанти раніше заявляли, що води на півострові не вистачить на курортний сезон.
Джерело:24 канал
Представники окупаційної влади повідомили, що наразі запаси води становлять 15 мільйонів 999 тисяч метрів кубічних. Водночас це все одно мало. Оптимальним варіантом було б збільшити цю цифру щонайменше на 4 мільйони.
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Окупанти вже попередили, що графік подачі води скасували тимчасово. У жовтні це питання знову переглянуть.
Вода у Криму: останні новини
- У квітні 2021 року окупанти заявили, що води у Криму не вистачить на курортний сезон. Особливо поганою була ситуація у Ялті та Алушті.
- З 24 квітня на півострові тестували новий режим подачі води. Зокрема, окупанти вирішили привчити жителів Криму обходитися взагалі без гарячої води.
- Тим часом Росія поширює фейк, що Україна начебто може залишитися без питної води.
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