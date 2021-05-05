Віцепрем'єр Росії Марат Хуснуллін заявив, що для забезпечення окупованого Криму водою почнуть бурлити свердловини в Азовському морі. Мовляв процес почнуть вже з липня.

Хуснуллін розповів, що вже бурили свердловини на косі й там знайшли воду. Однак, ця вода технічна, а не питна.

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"Повним ходом досліджуємо, ми пробурили на косі, воду знайшли, технічна вода точно може бути... Думаю, що в липні зайдемо до буріння свердловин", – заявила влада країни-окупанта.

Однак віцепрем'єр запевнив, що не відомо, чи вистачить запасів води під морем для потреб півострова.

До речі, у березні Хуснуллін обіцяв, що перші прісноводні свердловини на дні Азовського моря почнуть бурити в квітні. Морські судна повинні були приступити до вивчення потенціалу таких свердловин з 15 квітня.

Зверніть увагу! До окупації Криму Україна забезпечувала півострів прісною водою на 88%. Однак з 2014 року, згідно з міжнародним правом, відповідальною за проблему води у Криму є держава-окупант, тобто Росія.

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