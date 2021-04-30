У Раді пропонують законодавчо закріпити заборону подачі води до Криму
У Верховній Раді пропонують на законодавчому рівні заборонити подачу води по Північно-Кримському каналу до тимчасово окупованого Росією півострова.
Джерело:сайт Верховної Ради
Відповідний законопроєкт зареєстрували у парламенті 23 квітня. Його ініціювали народні депутати від фракцій "Голос" і "ЄС", а також групи "Довіра".
Читайте також Вода в Криму: окупанти шукатимуть прісну воду під дном Азовського моря
Зазначається, що цим документом передбачається внесення змін до закону "Про створення вільної економічної зони "Крим" і про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України".
Депутати пропонують доповнити цей закон новою нормою.
Здійснення поставок води Північно-Кримським каналом до території ВЕЗ "Крим", будь-який інший забір води з водних об'єктів України з метою подальшої поставки на територію ВЕЗ "Крим" забороняються до закінчення режиму тимчасової окупації території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя,
– йдеться у повідомленні.
Вода в окупованому Криму: коротко
- З 24 квітня в Криму немає гарячої води, а холодну подають у певні години.
- Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що Росія не отримає воду для Криму навіть у силовий спосіб.
- На початку квітня стало відомо, що Росія поширює фейки про те, що перекриття Північно-Кримського каналу змінило русло Дніпра, а річка перестала самоочищуватися.
- Україна неодноразово наголошувала, що воду Крим отримає тільки після деокупації півострова.
Поділитися новиною