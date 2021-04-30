У Верховній Раді пропонують на законодавчому рівні заборонити подачу води по Північно-Кримському каналу до тимчасово окупованого Росією півострова.

Відповідний законопроєкт зареєстрували у парламенті 23 квітня. Його ініціювали народні депутати від фракцій "Голос" і "ЄС", а також групи "Довіра".

Читайте також Вода в Криму: окупанти шукатимуть прісну воду під дном Азовського моря

Зазначається, що цим документом передбачається внесення змін до закону "Про створення вільної економічної зони "Крим" і про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України".

Депутати пропонують доповнити цей закон новою нормою.

Здійснення поставок води Північно-Кримським каналом до території ВЕЗ "Крим", будь-який інший забір води з водних об'єктів України з метою подальшої поставки на територію ВЕЗ "Крим" забороняються до закінчення режиму тимчасової окупації території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя,

– йдеться у повідомленні.

Зверніть увагу! До окупації Криму Україна забезпечувала півострів прісною водою на 88%. Однак з 2014 року, згідно з міжнародним правом, відповідальною за проблему води у Криму є держава-окупант, тобто Росія.

Вода в окупованому Криму: коротко