В Раде предлагают законодательно закрепить запрет подачи воды в Крым
В Верховной Раде предлагают на законодательном уровне запретить подачу воды по Северо-Крымскому каналу на временно оккупированный Россией полуостров.
Источник:Сайт Верховной Рады
Соответствующий законопроект зарегистрировали в парламенте 23 апреля. Его инициировали народные депутаты от фракций "Голос" и "ЕС", а также группы "Доверие".
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Отмечается, что этим документом предусматривается внесение изменений в закон "О создании свободной экономической зоны "Крым" и об особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины".
Депутаты предлагают дополнить этот закон новой нормой.
Осуществление поставок воды по Северо-Крымскому каналу с территории СЭЗ "Крым", любой другой забор воды из водных объектов Украины с целью дальнейшей поставки на территорию СЭЗ "Крым" запрещается до окончания режима временной оккупации территории Автономной Республики Крым и города Севастополя,
– говорится в сообщении.
Вода в оккупированном Крыму: коротко
- С 24 апреля в Крыму нет горячей воды, а холодную подают в определенные часы.
- Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Россия не получит воду для Крыма даже силовым способом.
- В начале апреля стало известно, что Россия распространяет фейки о том, что перекрытие Северо-Крымского канала изменило русло Днепра, а река перестала самоочищаться.
- Украина неоднократно подчеркивала, что воду Крым получит только после деоккупации полуострова.
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