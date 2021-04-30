В Верховной Раде предлагают на законодательном уровне запретить подачу воды по Северо-Крымскому каналу на временно оккупированный Россией полуостров.

Соответствующий законопроект зарегистрировали в парламенте 23 апреля. Его инициировали народные депутаты от фракций "Голос" и "ЕС", а также группы "Доверие".

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Отмечается, что этим документом предусматривается внесение изменений в закон "О создании свободной экономической зоны "Крым" и об особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины".

Депутаты предлагают дополнить этот закон новой нормой.

Осуществление поставок воды по Северо-Крымскому каналу с территории СЭЗ "Крым", любой другой забор воды из водных объектов Украины с целью дальнейшей поставки на территорию СЭЗ "Крым" запрещается до окончания режима временной оккупации территории Автономной Республики Крым и города Севастополя,

– говорится в сообщении.

Обратите внимание! До оккупации Крыма Украина обеспечивала полуостров пресной водой на 88%. Однако с 2014 года, согласно международному праву, ответственным за проблему воды в Крыму является государство-оккупант, то есть Россия.

Вода в оккупированном Крыму: коротко