Оккупанты в Крыму решили порадовать жителей оккупированного полуострова и отменили графики подачи воды. Правда, качество этой воды вызывает очень много вопросов.

В "подарок" от оккупантов жители Симферополя получили ржавую воду из кранов. Видеодоказательство обнародовали на странице в твиттере.

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Сейчас в Крыму воду подают круглосуточно, хотя еще недавно это делали несколько раз в день и только по определенному графику. К примеру, с 24 апреля в Симферополе прекратили подавать горячую воду, а холодная была только с 6:00 до 00:00 ежесуточно. Зато в Ялте был другой график водоснабжения от 6:00 до 9:00 и от 18:00 до 21:00.

Теперь же вода стала доступной круглосуточно. Это связано не только с майскими праздниками, но и с началом курортного сезона. Интересно, что ранее оккупанты заявляли, что воды на полуострове не хватит на курортный сезон.

Обратите внимание! До оккупации Крыма Украина обеспечивала полуостров пресной водой на 88%. Однако с 2014 года, в соответствии с международным правом, ответственным за проблему воды в Крыму является государство-оккупант, то есть Россия.

Вода в Симферополе: смотрите видео

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