Оккупанты обещали к майским праздникам круглосуточную воду в Крыму: красноречивое видео
Оккупанты в Крыму решили порадовать жителей оккупированного полуострова и отменили графики подачи воды. Правда, качество этой воды вызывает очень много вопросов.
Источник:твиттер RoksolanaToday&КрымUA
В "подарок" от оккупантов жители Симферополя получили ржавую воду из кранов. Видеодоказательство обнародовали на странице в твиттере.
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Сейчас в Крыму воду подают круглосуточно, хотя еще недавно это делали несколько раз в день и только по определенному графику. К примеру, с 24 апреля в Симферополе прекратили подавать горячую воду, а холодная была только с 6:00 до 00:00 ежесуточно. Зато в Ялте был другой график водоснабжения от 6:00 до 9:00 и от 18:00 до 21:00.
Теперь же вода стала доступной круглосуточно. Это связано не только с майскими праздниками, но и с началом курортного сезона. Интересно, что ранее оккупанты заявляли, что воды на полуострове не хватит на курортный сезон.
Вода в Симферополе: смотрите видео
Проблемы с водой в Крыму: главное
- Сейчас запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников. По заявлениям экологов, регулярное использование воды из подземных источников привело к засолению почвы на полуострове.
- В 2020 году ситуация с водоснабжением в Крыму стала критической. Небольшое количество осадков и малоснежная зима привели к засухе.
- Официальный Киев утверждает, что поставки воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу возобновятся только после деоккупации Крыма.
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