Окупанти обіцяли до травневих свят цілодобову воду в Криму: промовисте відео
Окупанти у Криму вирішили потішити мешканців окупованого півострову та скасували графіки подачі води. Щоправда, якість цієї води викликає дуже багато питань.
Джерело:твіттер RoksolanaToday&КрымUA
У "подарунок" від окупантів мешканці Сімферополя отримали іржаву воду з кранів. Відеодоказ оприлюднили на сторінці у твітері.
Важливо Рівень води в Білогірському водосховищі Криму почав знижуватися
Зараз у Криму воду подають цілодобово, хоча ще донедавна це робили кілька разів на день і лише за певним графіком. До прикладу, з 24 квітня у Сімферополі припинили подавати гарячу воду, а холодна була лише з 6:00 до 00:00 щодоби. Натомість в Ялті був інший графік водопостачання: від 6:00 до 9:00 та від 18:00 до 21:00.
Тепер же вода стала доступною цілодобово. Це пов'язано не лише із травневими святами, але й з початком курортного сезону. Цікаво, що раніше окупанти заявляли, що води на півострові не вистачить на курортний сезон.
Вода у Сімферополі: дивіться відео
Проблеми з водою у Криму: головне
- Зараз запаси води в Криму поповнюють з водосховищ природного стоку і підземних джерел. За заявами екологів, регулярне використання води з підземних джерел призвело до засолення ґрунту на півострові.
- У 2020 році ситуація з водопостачанням в Криму стала критичною. Невелика кількість опадів і малосніжна зима привела до посухи.
- Офіційний Київ стверджує, що постачання води на півострів по Північно-Кримському каналу відновляться тільки після деокупацію Криму.
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