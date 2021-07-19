Зокрема, такий собі Єфім Фікс (в окупантів його вважають за "голову парламенту" Криму) заявив, що "організаторів" нестачі води будуть притягувати до кримінальної відповідальності.
Нагадаємо Камені з неба, води та землі: як і чому Росія знищує Крим
Кого вважають винними окупанти у нестачі води в Криму
На думку росіян, винними у нестачі прісної води в Криму є українці, які "організували блокаду" півострова. Причому не тільки водну, а й енергетичну, продовольчу, транспортну тощо.
- Ватажок "парламенту" окупованого Росією Криму Єфім Фікс заявив, що "влада" вже готує документи для подачі позову до суду (російського суду, звісно).
- Фікс запевнив, що якась "робоча група" зібрала інформацію про 12 громадян України, які "є організаторами або виправдовують блокаду Криму".
"Слідчі органи працюють задля притягнення до кримінальної відповідальності організаторів блокади", – цитують Фікса російські ЗМІ. За його ж словами, 1,47 трильйона російських рублів – це збитки, яких зазнав Крим.
Хто насправді винен у проблемах Криму
Крим насправді зазнав набагато більших збитків за роки російської окупації з 2014 року. І сталося це саме тому, що півострів Росія в України відібрала.
- До 2014 року десь 85% потреб Криму у водопостачанні забезпечував Північно-Кримський канал, вода яким йшла з материкової частини України.
- Та зі зрозумілих причин від початку окупації канал перекрили.
До теми Спустелення та повені: якими будуть кліматичні зміни в Україні