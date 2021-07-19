В частности, некий Ефим Фикс (у оккупантов его считают "председателем парламента" Крыма) заявил, что "организаторов" недостатка воды будут привлекать к уголовной ответственности.

Напомним Камни с неба, воды и земли: как и почему Россия уничтожает Крым

Кого считают виновными оккупанты в недостатке воды в Крыму

По мнению россиян, виновны в недостатке пресной воды в Крыму украинцы, которые "организовали блокаду" полуострова. Причем не только водную, но и энергетическую, продовольственную, транспортную и тому подобное.

Главарь "парламента" оккупированного Россией Крыма Ефим Фикс заявил, что "власть" уже готовит документы для подачи иска в суд (российский суд, конечно).

Фикс заверил, что некая "рабочая группа" собрала информацию о 12 гражданах Украины, которые "являются организаторами или оправдывают блокаду Крыма".

"Следственные органы работают для привлечения к уголовной ответственности организаторов блокады", – цитируют Фикса российские СМИ. По его же словам, 1,47 триллиона российских рублей – это убытки, понесенные Крымом.

Кто на самом деле виноват в проблемах Крыма

Крым на самом деле потерпел гораздо больший ущерб за годы российской оккупации с 2014 года. И произошло это именно потому, что полуостров Россия у Украины отобрала.

К 2014 году где-то 85% потребностей Крыма в водоснабжении обеспечивал Северо-Крымский канал, вода по которому шла с материковой части Украины.

И по понятным причинам с начала оккупации канал перекрыли.

И тут важно понимать следующее: международное право недвусмысленно предусматривает, что ответственность за проблемы оккупированных территорий лежит целиком на стране-оккупанте. В случае Крыма – это Россия.



Украина же водоснабжение восстановит тотчас, как только полуостров будет деоккупирован.