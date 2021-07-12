Французька інформаційна агенція опублікувала матеріали з проєкту звіту радників Організації Об'єднаних Націй з питань клімату. У звіті мовиться, що нестерпна спека, колапс екосистем, вимирання видів, хвороби та знищення міст, яким загрожує підняття морів, – стануть реальністю перш ніж дитині, яка народилася сьогодні, виповниться 30 років.

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Раніше подібні висновки передбачали, що в Україні не побачать суттєвих кліматичних змін до 2100 року. Проте дата стала ближчою. Це прогнозують на 2050 рік.

Зона надвисоких температур

Зміна клімату на Землі докорінно змінить життя на планеті, зокрема і в Україні. У Міністерстві захисту довкілля зазначають, що Україна переходить у зону надвисоких температур і погодних катаклізмів. Вже у найближчі 30 – 40 років загрожує спустелення великих територій та затоплення прибережних зон.

На субтропіки Україна навряд перетвориться. Науковці прогнозують, що за 15 років південь України стане настільки сухим, що поставить під питання фермерську діяльність. Водночас частина тимчасово окупованого Криму за декілька десятиліть піде під воду, так само як і пів тисячі українських населених пунктів.



Частина тимчасово окупованого Криму може опинитися під водою / Фото Getty Images

"Якщо рівень моря до кінця століття підніметься на 72 сантиметри, то 590 пунктів на півдні України потрапляють в потенційну зону затоплення. Наприклад, місто Вилкове на 99% може бути затоплене до кінця століття, а Одеса на 17%", – зазначає експертка відділу клімату ГО "Екодія" Ольга Гусакова.

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Наслідки від 1°C

Якщо прибережні райони будуть затопленими, то вимушеними переселенцями стануть 75 тисяч людей. За словами експертів, це перспектива на найближчі 80 років. Зараз спостерігаємо, що середньорічна температура в Україні з початку XX століття зросла більш ніж на 2°C, також більше, як на 1°C (на 1,2°C) – за останні 30 років.



Через затоплення з'являться переселенці / Фото Unsplash

Такі невисокі цифри є насправді досить вагомими. Оскільки середня температура Землі вже підвищилась на більше, як 1°C. Бачимо, як світом вирують негоди: палають ліси, міста та села все більше страждають від повеней. Торнадо на своєму шляху нещадні до всього. Такі наслідки від 1°C.

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Вчені вважали 10 років тому, що людство зможе без проблем впоратися з ситуацією, коли Земля прогріється до 2°C. Втім, дослідження сьогодні запевняють, що це не так. Навіть при потеплінні на 1,5°C умови зміняться й організми не зможуть адаптуватися. Відповідно до тенденцій, у кращому разі планета наближається до 3°C вище за доіндустріальний рівень.

Люди зіштовхнуться з голодом

У червні 2021 року Всесвітня метеорологічна організація прогнозувала 40% шансів, що Земля переступить поріг у 1,5°C вже до 2026 року. До 2050 року, ймовірно, десятки мільйонів людей зіштовхнуться з хронічним голодом, а ще 130 мільйонів можуть відчути крайню бідність протягом 10 років.



Люди частіше зіштовхуватимуться з бідністю / Фото Unsplash

Вже за 30 років в прибережних містах, що перебувають на "передовій" кліматичної кризи, сотні мільйонів людей опиняються під загрозою повеней та штормових сплесків, що стають смертоноснішими через підняття морів.

Зміни невідворотні

Якщо Земля прогріється на 1,5 °C, то близько 350 мільйонів людей, які живуть у міських районах, зазнають дефіциту води через посухи. А при 2°C, як звітують вчені, танутимуть крижані покриви на вершині Гренландії та Західної Антарктики – це підніме океани на 13 метрів.

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"Перехід на дієтичну їжу може допомогти зменшити викиди, пов'язані з харчами, на 70 % до 2050 року. Якщо просто замінити газопоглинач на Tesla або посадити мільярди дерев, то це проблему не вирішить," – мовиться у проєкті доповіді Міжурядової комісії з питань зміни клімату.

Міжурядова комісія з питань зміни клімату наголошує, що зміни невідворотні. Однак, щоб уникнути найгірших сценаріїв, потрібно вже сьогодні підготуватися до ударів.