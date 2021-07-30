Такое заявление сделал"куратор Крыма" в российском правительстве Марат Хуснуллин. 30 июля он прибыл на оккупированный полуостров.

Ранее Российские оккупанты заявили, что хотят наказать украинских "организаторов водной блокады" Крыма​

Что рассказал российский чиновник

Политик заверил, что вопрос бесперебойного водоснабжения Крыма якобы закрыт на ближайшие 2 года. Якобы на это время точно хватит уже имеющихся запасов.

Справка. Ранее пророссийские власти полуострова сообщили, что решить проблему с водоснабжением помогли сильные ливни, которые пронеслись по Крыму.

В то же время оккупанты утверждают, что изучают качество воды, которую достали из-под Азовского моря. "Мы нашли ее на глубине в 100 метров. Через несколько дней узнаем, что это за вода", – заметил Хуснуллин.

Отметим, что эту воду на анализ будут отправлять в Москву. До сентября в Азове планируют пробурить со специальной платформы еще несколько скважин.

Что этому предшествовало

Российские оккупанты в конце мая начали бурить первые скважины на косе, чтобы исследовать запасы пресной воды под Азовом.

Перед этим в стране-агрессоре уверенно анонсировали, что добывать воду из-под Азова начнут уже с начала июля.

В июне оккупационные власти заявили, что вода из-под моря непригодна для подачи в водопроводные сети Крыма. Якобы нужно ее очищать.

Обратите внимание! После 2014 года именно Россия как государство-оккупант в соответствии с международным правом, ответственное за проблемы с водоснабжением в Крыму.