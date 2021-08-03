Такое сообщение появилось 3 августа на сайте российского правительства. А премьер-министр России Михаил Мишустин уже подписал необходимое распоряжение.
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Россия выделяет деньги на воду в Крыму
Правительство России выделит из резервного фонда 2,3 миллиарда рублей на ремонт двух водопроводов в Крыму,
– говорится в сообщении.
Из этой суммы 940 миллионов рублей хотят потратить на реконструкцию тоннельного водопровода на южном берегу оккупированного полуострова, 1,36 миллиарда рублей – на капитальный ремонт водопровода в Симферопольском районе.
Минэкономразвития получило поручение в течение 30 дней заключить с так называемыми властями Крыма соглашение о предоставлении субсидии.
"Рассчитываем, что это позволит в короткие сроки обеспечить надежную подачу питьевой воды жителям ряда районов Крыма", – заявил Мишустин.
Напомним, ранее стало известно, что Россия собирает материалы и готовит иск к Украине из-за "водной блокады" оккупированного Крыма.
Вода в Крыму: коротко о проблеме
- К 2014 году примерно 85% потребностей Крыма в воде обеспечивал Северо-Крымский канал. По нему вода с материковой части Украины попадала на полуостров. После оккупации Россией канал перекрыли, а в Крыму возникла проблема с пресной водой.
- Российские пропагандисты тогда заявили, что Украина занимается шантажом и блокадой. Однако ответственность за проблемы оккупированных территорий несет страна-оккупант, то есть Россия.
- Украина готова восстановить водоснабжение на полуостров, однако лишь после его деоккупации.