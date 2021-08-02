Сейчас ведут "хлопотную работу". Об этом рассказал глава комитета по законодательству так называемого "Госсовета" Крыма Сергей Трофимов.

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Чиновник говорит, мол, следует тщательно проверить информацию, которую будут подавать в арбитражный суд.

Эта работа идет, но это требует времени,

– заявил Трофимов.

Кстати, недавно главарь "парламента" оккупированного Россией Крыма Ефим Фикс заявил, что "власть" готовит документы для иска. Он говорил, что "рабочая группа" собрала информацию о 12 гражданах Украины, которые "являются организаторами или оправдывают блокаду Крыма".

Что нужно знать о ситуации с водой в Крыму

До 2014 года 85% потребностей Крыма в водоснабжении обеспечивал Северо-Крымский канал. Воду поставляли с материковой части Украины.

Однако, когда Россия оккупировала Крым, канал перекрыли.

После этого пропагандисты и оккупанты заявили, что Украина занимается шантажом и блокадой.

Однако международное право четко предусматривает, что ответственность за проблемы оккупированных территорий лежат целиком на стране-оккупанте. В случае Крыма – это Россия.

Украина восстановит водоснабжение сразу, как только полуостров будет деоккупирован.

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