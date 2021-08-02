Наразі ведуть "клопітку роботу". Про це розповів глава комітету із законодавства так званої "держради" Криму Сергій Трофимов.
До теми Російські окупанти заявили, що хочуть покарати українських "організаторів водної блокади" Криму
Чиновник каже, мовляв, слід ретельно перевірити інформацію, яку будуть подавати в арбітражний суд.
Ця робота йде, але це вимагає часу,
– заявив Трофимов.
До речі, нещодавно ватажок "парламенту" окупованого Росією Криму Єфім Фікс заявив, що "влада" готує документи для позову. Він говорив, що "робоча група" зібрала інформацію про 12 громадян України, які "є організаторами або виправдовують блокаду Криму".
Що треба знати про ситуацію із водою в Криму
- До 2014 року 85% потреб Криму у водопостачанні забезпечував Північно-Кримський канал. Воду постачали з материкової частини України.
- Однак, коли Росія окупувала Крим, канал перекрили.
- Після цього пропагандисти та окупанти заявили, що Україна займається шантажем і блокадою.
- Проте міжнародне право чітко передбачає, що відповідальність за проблеми окупованих територій лежить цілком на країні-окупанті. У випадку Криму – це Росія.
- Україна відновить водопостачання одразу, як півострів буде деокуповано.