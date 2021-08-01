Крим абсолютно забезпечений для питних і господарчих потреб людей своїм власним місцевим стоком. Про це в програмі "Неофициальный разговор" розповів заступник міністра екології Михайло Хорєв.
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"Води вистачає, а Україні від цього не гірше"
Він нагадав, то російська пропаганда поширює неправдиву інформацію про стан Північно-Кримського каналу. Окупанти розповідають з телевізора, що від того, що Україна перекрила канал, їй самій нібито стало гірше.
Він нагадав також інші міфи "кримнашистів":
- "Перегородка, яка не дає воді надходити до Криму, перебуває в аварійному стані, і вода ось-ось прорве її"
- "Через перекриття каналу територія затоплюється та заболочується частина Херсонської області".
- "Вода, яка йшла до Криму, тепер потрапляє в Чорне море, і воно опріснюється".
Заступник міністра зазначив, що міфів багато, а реальність така, що воду Росія все одно ніколи не отримає. До того ж Хорєв нагадав: Північно-Кримський канал – штучна споруда, яка не є природною.
Він не підпадає під водну конвенцію ООН про охорону та використання транскордонних водотоків та міжнародних озер. Ми нічого не порушуємо,
– пояснив він.
Фактори нестачі води, яку спричинила Росія
Михайло Хорєв розповів: те, що води не вистачає, зумовили три фактори.
- Промисловість, яка споживає багато води
Чималі заводи – "Титан", "Сода", бромовий завод у районі Армянська та Красноперекопська. Хорєв відзначає: це степовий Крим, де немає природних джерел води. "Відповідно, головним джерело був Північно-Кримський канал. Тому зараз ці заводи мають проблеми з виробництвом продукції", – сказав чиновник.
- Аграрний сектор
"Весь степовий Крим – це були зони зрошення, там були зрошувальні системи й усе, що там вирощували, вирощували завдяки поливу. На такі цілі теж внутрішніх обсягів води абсолютно недостатньо.
- Багатотисячна російська армія
Для потреб техніки та самих військових окупанта також потрібна вода. Там сформований досить великий блок з військових, і вони квартируються, у степовому Криму – ближче до материкової частини України.
Тому, безумовно, ось для цих цілей Україна воду туди постачати не буде. Бо це те саме, що працювати на окупанта,
– підкреслив він.
Саме для місцевих жителів, на думку Хорєва, власних ресурсів прісної води півострова вистачає. У Криму є водосховища – як наливного, так і неналивного типу. Останні – це водосховища природного стоку, на річках. І їх за умови економного використання мало б вистачати.
Проблема води в Криму: коротко
- До 2014 року близько 85% потреб Криму у воді забезпечував Північно-Кримський канал. Ним вода з материкової частини України потрапляла на півострів.
- Після окупації Росією канал перекрили, а у Криму виникла проблема з нестачею прісної води.
- Тоді пропагандисти заявили, що Україна займається шантажем і блокадою.
- Втім, відповідальність за проблеми окупованих територій несе країна-окупант, тобто Росія. Вона би мала подбати про мешканців Криму і їхні проблеми з водопостачанням.
- Україна водопостачання відновлювати не збирається, допоки півострів не буде деокупованим.