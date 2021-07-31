Крім того, близьке оточення російського президента викупило заводи "Інкерману" та "Масандра". Усі вони перебувають під санкціями, тож експорт – неможливий.
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"Новий світ" належить другу Путіна
У 2012 році, до окупації півострова росіянами, виноробню презентували Китаю. Тоді підписали перші домовленості, аби експортувати українське вино з півострова до держави у Східній Азії.
З 2014 року завод "Новий світ" перебуває під європейськими санкціями, а з 2015 року – під американськими. Вино не експортують. Юридично завод досі належить Україні. Підприємство придбала компанія "Южний проєкт". Одним із найбільших аукціонерів цієї фірми є Юрій Ковальчук – друг Володимира Путіна.
Як вдалось захопити завод "Масандра"
Виноробний комбінат "Масандра" заснували ще у 1894 році. Це підприємство об'єднує 9 виноробень та має понад 4 тисячі гектарів виноградників, що відповідає площі усього міста Луцьк. У підвалах зберігались мільйони колекційних пляшок вина.
Після окупації півострова, росіяни націоналізували завод. Звільнили директора Миколу Бойка, передали виноробню у руки управління справами президента Росії, а у 2020 році завод продали за 73 мільйонів доларів компанії "Южний проєкт", власником якого є друг Путіна.
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Виноробню "Інкерман" контролюють в Кремлі
Завод маркових вин "Інкерман" на території Криму заснували у 1961 році. У 2018 році генеральний директор підприємства Сергій Лєбєдєв заявив, що виноробня потрапила під тиск нової самопроголошеної влади та опинилась на межі закриття.
У 2016 році заводом володіли фінська фірма, китайський фонд та українська компанія. Щоб не потрапити під санкції, у 2019 році завод продали кримському виноробу Валерію Захар'їну. Вже у 2020 році холдинг "Інкерман" став підконтрольним Юрію Ковальчуку та Геннадію Тимченко.
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