Кроме того, близкое окружение российского президента выкупило заводы "Инкерман и "Массандра". Все они находятся под санкциями, поэтому экспорт – невозможен.

Интересно Безалкогольное, крафтовое и эмоциональное: Украина активно развивает свой потенциал виноделия

"Новый мир" принадлежит другу Путина

В 2012 году, до оккупации полуострова россиянами, винодельню презентовали Китаю. Тогда подписали первые договоренности, чтобы экспортировать украинское вино с полуострова в государство в Восточной Азии.

С 2014 года завод "Новый свет" находится под европейскими санкциями, а с 2015 года – под американскими. Вино не экспортируют. Юридически завод до сих пор принадлежит Украине. Предприятие приобрела компания "Южный проект". Одним из крупнейших аукционеров этой фирмы является Юрий Ковальчук – друг Владимира Путина.

Как удалось захватить завод "Массандра"

Винодельческий комбинат "Массандра" основали еще в 1894 году. Это предприятие объединяет 9 виноделен и имеет более 4 тысяч гектаров виноградников, что соответствует площади всего города Луцк. В подвалах хранились миллионы коллекционных бутылок вина.

После оккупации полуострова, россияне национализировали завод. Уволили директора Николая Бойко, передали винодельню в руки управлению делами президента России, а в 2020 году завод продали за 73 миллиона долларов компании "Южный проект", владельцем которого является друг Путина.

Читайте также Упадок сельского хозяйства в Крыму: почему украинцы стали успешнее россиян

Винодельню "Инкерман" контролируют в Кремле

Завод марочных вин "Инкерман" на территории Крыма основали в 1961 году. В 2018 году генеральный директор предприятия Сергей Лебедев заявил, что компания попала под давление новой самопровозглашенной власти и оказалась на грани закрытия.

В 2016 году заводом владели финская фирма, китайский фонд и украинская компания. Чтобы не попасть под санкции, в 2019 году завод продали Крымскому виноделу Валерию Захарьину. Уже в 2020 году холдинг "Инкерман" стал подконтрольным Юрию Ковальчуку и Геннадию Тимченко.

Больше выпусков программы " Крым.Реалии" можно посмотреть по ссылке.

Полный выпуск программы "Крым.Реалии": смотрите видео