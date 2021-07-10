У першій хвилі переселенців були росіяни, українці з Кубані, Краснодарського краю. Кримськотатарські традиції ведення господарства у посушливіших умовах почали занепадати.

Зверніть увагу Пощастило: окупанти кажуть, що зливи розв'язали проблему з водою у Криму

Обличчя Криму змінив Північно-Кримський канал. Посушлива Північ півострова отримала воду. Тоді почали вирощувати рис, тверді сорти пшениці, розвивалось тваринництво. Радянський та український період до 2014 року був найуспішніший в історії господарства Криму, за словами аграріїв.

Занепад сільського господарства в Криму

Після окупації півострова Росією сільськогосподарський Крим "відкотився" до початку 1950-х років. Без дніпровської води Північ півострова почала засихати. У Криму дедалі складніше вирощувати рис, горох, сою, дуже не вистачає води. Тваринництво і рибництво теж зникають. Знизився і врожай зернових. До окупації їх збирали втричі більше.

Україна навчилась жити без сільгосппродукції півострова

Україна підлаштувалася жити без кримської сільгосппродукції. Площі під рис на Одещині і Миколаївщині перевищили ті, що були на півострові. Після окупації Україна на 50% збільшила експорт зернових. Аграрії навчились вирощувати персики та інші плодові культури на Півдні материка, а кримську лаванду висаджують на Київщині.

Історія фермера з Херсонщини

У фермера із Херсонщини Ігоря Брагинця 1 700 гектарів землі – приблизно як 2 400 футбольних полів. Він вирощує овес, сою, кукурудзу. Як і інші фермери, він купує воду для поливу у Держводагентстві України. За рік Брагинець використовує у господарстві 7 мільйонів кубометрів води і платить приблизно 10 мільйонів гривень.

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