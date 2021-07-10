В первой волне переселенцев были русские, украинцы с Кубани, Краснодарского края. Крымскотатарские традиции ведения хозяйства в более засушливых условиях начали приходить в упадок.

Обратите внимание Повезло: оккупанты говорят, что ливни решили проблему с водой в Крыму

Лицо Крыма сменил Северо-Крымский канал. Засушливый север полуострова получил воду. Тогда начали выращивать рис, твердые сорта пшеницы, развивалось животноводство. Советский и украинский период до 2014 года был самый успешный в истории хозяйства Крыма, по словам аграриев.

Упадок сельского хозяйства в Крыму

После оккупации полуострова Россией сельскохозяйственный Крым "откатился" к началу 1950-х годов. Без днепровской воды север полуострова начал засыхать. В Крыму все сложнее выращивать рис, горох, сою, очень не хватает воды. Животноводство и рыбоводство тоже исчезают. Снизился урожай зерновых. До оккупации их собирали втрое больше.

Украина научилась жить без сельхозпродукции полуострова

Украина подстроилась жить без крымской сельхозпродукции. Площади под рис в Одесской и Николаевской областях превысили те, что были на полуострове. После оккупации Украина на 50% увеличила экспорт зерновых. Аграрии научились выращивать персики и другие плодовые культуры на Юге материка, а крымскую лаванду высаживают в Киевской области.

История фермера с Херсонской области

У фермера с Херсонской области Игоря Брагинца 1 700 гектаров земли – примерно как 2 400 футбольных полей. Он выращивает овес, сою, кукурузу. Как и другие фермеры, он покупает воду для полива у Госводагентства Украины. За год Брагинец использует в хозяйстве 7 миллионов кубометров воды и платит около 10 миллионов гривен.

Больше выпусков программы "Крым. Реалии" можно посмотреть по ссылке.

Полный выпуск программы "Крым. Реалии": смотрите видео