Дедалі більше людей прагне розвивати свої органи чуття: смак та нюх. Це пояснюють тим, що українці стали більше подорожувати і вподобали європейську культуру вина.

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"Практично кожна людина може поїхати мандрувати, на виноробню. Дуже багато виноробень відкриті. Вони можуть вас прийняти, провести дегустацію. Людина, помандрувавши, захоче знайти те саме вино, яке пила. Вино – це емоції. Ви запам'ятовуєте цю емоцію, це враження, вам хочеться повторити", – пояснила сомельє Галина Іванюк.

Нова професія в Україні

Нині в Україні все популярнішою стає нова професія – сомельє. Фахових знавців вина понад півтисячі. З'являються школи, які навчають розбиратися у напої. Утім для того, щоб дегустувати вино – не обов'язково бути професіоналом.

"Це як прийти в ресторан, скуштувати нову страву і спробувати зрозуміти, з яких інгредієнтів вона приготована. Усе залежить від пам'яті і тренувань. Ви дегустуєте і відчуваєте, наприклад, свіжість лимону. Ми, виробники, звісно, не кладемо у вино лимон. Цей аромат з'являється у вині завдяки багатьом природним чинникам: сорту винограду, землі, погоді, вініфікації", – пояснив президент Асоціації Португальського виробничого сектору ViniPortugal Федеріко Фалькао.

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Нині в моді органічні продукти. Винороби також звертаються до натурального, вивчають і пригадують старі способи виробництва. Відтак градус у вині стає нижчим, складність смаків і ароматів – вища.

Безалкогольні вина

Ще один тренд – безалкогольні вина. Є білі, рожеві, ігристі. Їх виробляє вже багато європейських виноробів. Винайшли спосіб їх виробництва у Німеччині.

В абатствах з'явились безалкогольні вина. Їм вони знадобились для причастя. Алкоголь пити не можна було, але релігію ніхто не скасовував,

– пояснила Іванюк.

Українські винороби поки з безалкогольним виробництвом не експериментують, але відновлюють автохтонні сорти і створюють нові власні традиції.

Історія київського винороба Петренка

Київська область має великий винний потенціал, саме у цьому впевнений винороб Ігор Петренко. Його інтерес до цієї справи розпочався понад 20 років тому і переріс у справжню пристрасть. Чоловік багато подорожував, дегустував вино і вивчав виноробство. Відтак 10 років тому вирішив посадити перші лози у селі під Києвом – на крутому схилі, який розчистив від чагарників.



Винороб Ігор Петренко / Фото Posteat

"Ми посадили і побачили, що є фенольна зрілість. Все нормально, визріває ягода. Все виноробство якраз рухається на північ, тому що багато сонця. Перезріває ягода. Раніше дозріває, ніж потрібно. Тому, думаю, що Київська область буде надалі цікавим регіоном, цікавим теруаром", – зауважив винороб Ігор Петренко.

Перші лози винороб висадив на пробу. Згодом зробив аналіз ґрунту і придбав кращі саджанці з Австрії та Франції. Вже 4 роки поспіль Ігор Петренко робить органічне крафтове вино. Наприкінці серпня, коли збирають врожай, розпочинається спекотний місяць виробництва.

Прокидаємося о 6 годині, а лягаємо о 1 ночі. Запрошуємо волонтерів, знайомих – усіх, хто хоче взяти участь і своїми ручками щось зробити. Це важки місяць. Коли головний етап – дуже важко, але це цікаво,

– запевнив Петренко.

Вино у майстра справи – біодинамічне. Правила такі:

мінімум втручання;

дикі дріжджі;

спонтанне бродіння.

Винороб зізнався, що це непросто і захопливо водночас. Він постійно навчається і експериментує, надихається бургундськими технологіями виробництва, витримує вино у глиняних глеках квеврі за кахетинською технологією. Також виготовляє петнат.

Що таке петнат? Це ігристе вино, яке виробляють за старим методом. Його використовували французькі ченці ще 500 років тому.

"Я бачив, які роблять українські крафтові вина. Зрозумів, що я повинен внести свою лепту, додати свій штрих до загального портрету українського виноробства. Тому я вже 5 рік експериментую. І, фактично, роблю трошки інші вина, ніж є в Україні", – запевнив винороб.

Закордонне виноробство

Нині навіть традиційні і визнані виробники вина не стоять на місці. Ця галузь дуже стрімко змінюється, стає більш технологічною. Це позначається на якості продукту.

У нас в Португалії є давні традиції виноробства, широка палітра сортів, розмаїтий теруар. Це цілий світ унікальних смаків та ароматів,

– розповів Федеріко Фалькао.



Федеріко Фалькао / Фото PR Batteries

"Наше виноробство постійно розвивається. Це світова тенденція. Виробники навчаються, вино стає цікавішим, складнішим. Навіть мені з кожним роком стає важче визначити сорт винограду, регіон походження", – додав він.