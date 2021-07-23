Все больше людей стремится развивать свои органы чувств: вкус и обоняние. Это объясняют тем, что украинцы стали больше путешествовать и полюбили европейскую культуру вина.

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"Практически каждый человек может поехать путешествовать, на винодельню. Очень много виноделен открыты. Они могут вас принять, провести дегустацию. Человек, попутешествовав, захочет найти то самое вино, которое пил. Вино – это эмоции. Вы запоминаете эту эмоцию, это впечатление, вам хочется повторить", – пояснила сомелье Галина Иванюк.

Новая профессия в Украине

Сейчас в Украине все популярнее становится новая профессия – сомелье. Профессиональных знатоков вина более полутысячи. Появляются школы, которые учат разбираться в напитке. Впрочем, для того, чтобы дегустировать вино – не обязательно быть профессионалом.

"Это как прийти в ресторан, попробовать новое блюдо и попытаться понять, из каких ингредиентов оно приготовлено. Все зависит от памяти и тренировок. Вы дегустируете и чувствуете, например, свежесть лимона. Мы, производители, конечно, не кладем в вино лимон. Этот аромат появляется в вине благодаря многим природным факторам: сорту винограда, земли, погоде, винификации", – пояснил президент Ассоциации Португальского производственного сектора ViniPortugal Федерико Фалькао.

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Нынче в моде органические продукты. Виноделы также обращаются к натуральному, изучают и припоминают старые способы производства. Поэтому градус в вине становится ниже, сложность вкусов и ароматов – выше.

Безалкогольные вина

Еще один тренд – безалкогольные вина. Есть белые, розовые, игристые. Их производит уже много европейских виноделов. Изобрели способ их производства в Германии.

В аббатствах появились безалкогольные вина. Им они понадобились для причастия. Алкоголь пить нельзя было, но религию никто не отменял,

– объяснила Иванюк.

Украинские виноделы пока с безалкогольным производством не экспериментируют, но восстанавливают автохтонные сорта и создают новые собственные традиции.

История киевского винодела Петренко

Киевская область имеет большой винный потенциал, именно в этом уверен винодел Игорь Петренко. Его интерес к этому делу начался более 20 лет назад и перерос в настоящую страсть. Мужчина много путешествовал, дегустировал вино и изучал виноделие. Поэтому 10 лет назад решил посадить первые лозы в селе под Киевом – на крутом склоне, который расчистил от зарослей.



Винодел Игорь Петренко / Фото Posteat

"Мы посадили и увидели, что есть фенольная зрелость. Все нормально, вызревает ягода. Все виноделие как раз движется на север, потому что много солнца. Перезревает ягода. Раньше созревает, чем нужно. Поэтому, думаю, что Киевская область будет в дальнейшем интересным регионом, интересным терруаром", – отметил винодел Игорь Петренко.

Первые лозы винодел высадил на пробу. Затем сделал анализ почвы и приобрел лучшие саженцы из Австрии и Франции. Уже 4 года подряд Игорь Петренко делает органическое крафтовое вино. В конце августа, когда собирают урожай, начинается жаркий месяц производства.

Просыпаемся в 6 часов, а ложимся в 1 ночи. Приглашаем волонтеров, знакомых – всех, кто хочет принять участие и своими ручками что-то сделать. Это тяжелый месяц. Когда главный этап – очень тяжело, но это интересно,

– заверил Петренко.

Вино у мастера дела – биодинамическое. Правила таковы:

минимум вмешательства;

дикие дрожжи;

спонтанное брожение.

Винодел признался, что это непросто и увлекательно одновременно. Он постоянно учится и экспериментирует, вдохновляется бургундскими технологиями производства, выдерживает вино в глиняных кувшинах квеври по кахетинской технологии. Также изготавливает петнат.

Что такое петнат? Это игристое вино, которое производят по старому методу. Его использовали французские монахи еще 500 лет назад.

"Я видел, какие делают украинские крафтовые вина. Понял, что я должен внести свою лепту, добавить свой штрих к общему портрету украинского виноделия. Поэтому я уже 5 год экспериментирую. И, фактически, делаю немножко другие вина, чем есть в Украине", – заверил винодел.

Зарубежное виноделие

Сейчас даже традиционные и признанные производители вина не стоят на месте. Эта отрасль очень стремительно меняется, становится более технологичной. Это сказывается на качестве продукта.

У нас в Португалии есть давние традиции виноделия, широкая палитра сортов разнообразный терруар. Это целый мир уникальных вкусов и ароматов,

– рассказал Федерико Фалькао.



Федерико Фалькао / Фото PR Batteries

"Наше виноделие постоянно развивается. Это мировая тенденция. Производители учатся, вино становится интереснее, сложнее. Даже мне с каждым годом становится труднее определить сорт винограда, регион происхождения", – добавил он.