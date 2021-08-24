В России заявили, что "отсутствие надлежащего водоснабжения вызывает истощение сельскохозяйственных земель, приводит к изменению экосистем залива Сиваш и его мелководных заливов, а также состояния популяций животного мира". Об этом 24 августа сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета России.

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В России жалуются, что "за последние 6 лет соленость Сиваша выросла в 3 раза". В ведомстве рассказали, что из-за этого уменьшилось количество животных, в том числе краснокнижных. Мол, водно-болотные угодья международного значения "Центральный Сиваш" и "Восточный Сиваш" "теряют свое природоохранное значение".

Перекрытие Северо-Крымского канала повлияло и на качество воды, которую используют для хозяйственно-питьевого водоснабжения, поскольку превышение предельно допустимых норм солености и жесткости негативно сказывается на здоровье людей,

– утверждает Следственный комитет России.

Там считают, что во всем якобы виновата Украина, а точнее якобы "неустановленные лица, которые находятся на территории Украины и которые выступают против воссоединения Крыма с Россией". В Следкоме России убеждают, что устанавливают "все обстоятельства преступления и всех причастных к нему".

Обратите внимание! После оккупации Крыма Россией Украина действительно прекратила поставки воды в Крым, перекрыв Северо-Крымский канал. Ведь, согласно международному праву, ответственность за проблемы оккупированных территорий лежит целиком на стране-оккупанте.

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