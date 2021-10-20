Вода в Білогірському водосховищі відійшла далеко від основи греблі. Про це повідомив кореспондент видання, який побував на місці та бачив все на власні очі.

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В окупованому Криму продовжують міліти водойми

Водойми обміліли в одному з найкраще забезпечених водою районів купованого Кримського півострова – Білогірському. Він є водним донором для південно-східної частини півострова.



У Криму й надалі міліють водойми / Фото "Крим.Реалії"

Критично малий обсяг води зафіксували у прилеглому Тайганському водосховищі, яке залишилося без необхідного об'єму води ще у 2020 році, коли російські трубопровідні війська перекачували звідти воду на потреби кримської столиці.

Через низький рівень води в Білогірському і Тайганському водосховищах з них припинили скидання води в річку Біюк-Карасу, яка тече територією Білогірська. У результаті річка залишилася майже без води.



Обміліле русло річки Біюк-Карасу у Білогірську / "Крим.Реалії"

Вода в Криму: голосне про проблему