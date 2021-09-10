Повністю вимкнули воду в Коктебелі. Про це розповіла так звана пресслужба "підприємства" "Вода Криму".

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Окупанти в Криму вимикають воду

У Сімферополі до 17 години (мовиться про 10 вересня – 24 канал) буде відсутнє водопостачання в мікрорайоні "Фонтани". Також на невизначений термін обмежено водопостачання по вулиці Воровського, Червоноармійської, 8 Березня, а також на Фабричному спуску,

– розповіла окупаційна влада.

Окрім того, в зв'язку з аварією на Фронтівському водоводі обмежать водопостачання у населених пунктах:

Орджонікідзе;

Південному;

Підгірному;

Насипному.

Окупанти не уточнюють терміни відновлення подачі води. Ба більше, причиною відсутності водопостачання в селищі Коктебель називають заміну водогону.

До речі, 10 вересня на водоводі Феодосія – Судак прорвався трубопровід. Саме тому жителям регіону обмежили подачу води.

Коротко про проблеми водопостачання в окупованому Криму