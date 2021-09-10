Повністю вимкнули воду в Коктебелі. Про це розповіла так звана пресслужба "підприємства" "Вода Криму".
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Окупанти в Криму вимикають воду
У Сімферополі до 17 години (мовиться про 10 вересня – 24 канал) буде відсутнє водопостачання в мікрорайоні "Фонтани". Також на невизначений термін обмежено водопостачання по вулиці Воровського, Червоноармійської, 8 Березня, а також на Фабричному спуску,
– розповіла окупаційна влада.
Окрім того, в зв'язку з аварією на Фронтівському водоводі обмежать водопостачання у населених пунктах:
- Орджонікідзе;
- Південному;
- Підгірному;
- Насипному.
Окупанти не уточнюють терміни відновлення подачі води. Ба більше, причиною відсутності водопостачання в селищі Коктебель називають заміну водогону.
До речі, 10 вересня на водоводі Феодосія – Судак прорвався трубопровід. Саме тому жителям регіону обмежили подачу води.
Коротко про проблеми водопостачання в окупованому Криму
- Окупанти вимикали воду в окупованому Сімферополі 7 – 8 вересня. Причина – ремонтні роботи.
- Перед тим, наприкінці серпня у Росії вирішили відкрити справу проти України через перекриття Північно-Кримського каналу в 2014 році. Слідчий комітет Росії написав, що стаття стосується так званого "екоциду".
- Перед тим уряд Росії заявив, що виділить з резервного фонду 2,3 мільярда рублів для забезпечення водопостачання в окупованому Криму. Зокрема, гроші планують витратити на ремонт 2 водопроводів на півострові.
- Варто відзначити, згідно з міжнародним правом, відповідальна за проблеми з водопостачанням у Криму держава-окупант. Україна готова відновити водопостачання на півострів, однак – після його деокупації.