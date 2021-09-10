Полностью выключили воду в Коктебеле. Об этом рассказала так называемая пресс-служба "предприятия" "Вода Крыма".
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Оккупанты в Крыму выключают воду
В Симферополе до 17 часов (речь идет о 10 сентября – 24 канал) будет отсутствовать водоснабжение в микрорайоне "Фонтаны". Также на неопределенный срок ограничено водоснабжение по улице Воровского, Красноармейская, 8 Марта, а также на Фабричном спуске,
– рассказала оккупационная власть.
Кроме того, в связи с аварией на Фронтовском водоводе ограничат водоснабжение в населенных пунктах:
- Орджоникидзе;
- Южном;
- Подгорном;
- Насыпном.
Оккупанты не уточняют сроки возобновления подачи воды. Более того, причиной отсутствия водоснабжения в поселке Коктебель называют замену водопровода.
Кстати, 10 сентября на водоводе Феодосия – Судак прорвался трубопровод. Именно поэтому жителям региона ограничили подачу воды.
Коротко о проблемах водоснабжения в оккупированном Крыму
- Оккупанты выключали воду в оккупированном Симферополе 7 – 8 сентября. Причина – ремонтные работы.
- Перед тем, в конце августа в России решили открыть дело против Украины из-за перекрытия Северо-Крымского канала в 2014 году. Следственный комитет России написал, что статья касается так называемого "экоцида".
- Перед тем правительство России заявило, что выделит из резервного фонда 2,3 миллиарда рублей для обеспечения водоснабжения в оккупированном Крыму. В частности, деньги планируют потратить на ремонт 2 водопроводов на полуострове.
- Стоит отметить, согласно международному праву, ответственное за проблемы с водоснабжением в Крыму государство-оккупант. Украина готова возобновить водоснабжение на полуостров, однако после его деоккупации.