Полностью выключили воду в Коктебеле. Об этом рассказала так называемая пресс-служба "предприятия" "Вода Крыма".

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Оккупанты в Крыму выключают воду

В Симферополе до 17 часов (речь идет о 10 сентября – 24 канал) будет отсутствовать водоснабжение в микрорайоне "Фонтаны". Также на неопределенный срок ограничено водоснабжение по улице Воровского, Красноармейская, 8 Марта, а также на Фабричном спуске,

– рассказала оккупационная власть.

Кроме того, в связи с аварией на Фронтовском водоводе ограничат водоснабжение в населенных пунктах:

Орджоникидзе;

Южном;

Подгорном;

Насыпном.

Оккупанты не уточняют сроки возобновления подачи воды. Более того, причиной отсутствия водоснабжения в поселке Коктебель называют замену водопровода.

Кстати, 10 сентября на водоводе Феодосия – Судак прорвался трубопровод. Именно поэтому жителям региона ограничили подачу воды.

Коротко о проблемах водоснабжения в оккупированном Крыму