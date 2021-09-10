Такое заявление во время выступления в Верховной Раде 10 сентября сделал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он отметил, что Украина создает новые альянсы и активно формирует новую архитектуру глобальной и региональной безопасности.
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Украина активно действует, борясь за возвращение Крыма
Крымская платформа, "Люблинский треугольник" с Польшей и Литвой, "Ассоциированное трио" с Грузией и Молдовой, "Квадрига" с Турцией – новые инструменты, благодаря которым Украина подчеркивает свою лидерскую роль и повышает свой авторитет на мировой арене,
– отметил глава МИД.
Он добавил, что теперь Украина не ждет решений и сигналов других, не "отсиживается" в стороне, а активно действует.
Кулеба напомнил, что участие в инаугурационном саммите Крымской платформы приняли 47 стран и международных организаций. А это свидетельствует о беспрецедентной мобилизации международного сообщества в поддержку Украины и создании механизма деоккупации Крыма.
Отказ от деоккупации – потеря суверенности
"Отстаивая Крым, мы отстаиваем независимый путь, свою соборность и право самостоятельно решать собственную судьбу. Битва за Крым – битва за Украину", – подчеркнул министр.
Глава ведомства считает, что если отказаться от активной деоккупации Крыма, то суверенной Украины не будет, а государство не сдаст исторический экзамен на зрелость, на способность защищать национальные интересы.
Поэтому деокупация полуострова будет приоритетом международной деятельности, моей работы и работы МИД пока мы не вернем Крым,
– подытожил глава министерства.
Кремль запугивает Украину из-за Крымской платформы
Кулеба напомнил, что Москва системно нарушает права человека в Крыму, а российские карательные органы проводят незаконные обыски, заключают в тюрьму членов крымскотатарской общины и активистов.
"Реакция Москвы показывает, что Крымская платформа несет реальную угрозу намерениям России продолжать оккупацию. Кремль прибег к прямой мести и запугиванию", – сказал министр.
По его мнению, такие эмоциональные действия подтверждают моральное поражение Москвы, а количество участников Крымской платформы свидетельствует еще и о поражении ее дипломатии.
Глава МИД также рассказал, что ведомство вместе с иностранными партнерами активно работает над освобождением Наримана Джеляла и других крымских татар.
Крымская платформа: последние новости
- Крымская платформа – созданный Украиной международный формат, направленный на деоккупацию полуострова и его возвращение под контроль Украины.
- Первый саммит Крымской платформы состоялся в Киеве 23 августа. На него приехали почти 50 иностранных делегаций во главе с президентами, премьер-министрами, руководителями международных организаций.
- Политики выразили поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины и осудили оккупацию Крыма Россией. По итогам одобрили совместную декларацию.