Вода в Белогорском водохранилище отошла далеко от основания плотины. Об этом сообщил корреспондент издания, который побывал на месте и видел все собственными глазами.
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В оккупированном Крыму продолжают мелеть водоемы
Водоемы обмелели в одном из лучше всего обеспеченных водой районов оккупированного Крымского полуострова – Белогорском. Он является водным донором для юго-восточной части полуострова.
В Крыму продолжают мелеть водоемы / Фото "Крым.Реалии"
Критически малый объем воды зафиксировали в прилегающем Тайганском водохранилище, которое осталось без необходимого объема воды еще в 2020 году, когда российские трубопроводные войска перекачивали оттуда воду на нужды крымской столицы.
Из-за низкого уровня воды в Белогорском и Тайганском водохранилищах из них прекратили сброс воды в реку Биюк-Карасу, которая течет по территории Белогорска. В результате река осталась почти без воды.
Обмелевшее русло реки Биюк-Карасу в Белогорске / "Крым.Реалии"
Вода в Крыму: громкое о проблеме
- К 2014 году примерно 85% потребностей Крыма в воде обеспечивал Северо-Крымский канал. По нему вода с материковой части Украины попадала на полуостров. После того, как Россия оккупировала Крым, там возникли проблемы с пресной водой. С годами их не то чтобы не решают, наоборот – ситуация каждый раз обостряется.
- Российские пропагандисты заявляют, что Украина занимается шантажом и блокадой. Однако ответственность за проблемы оккупированных территорий несет страна-оккупант, то есть Россия.
- В то же время Украина готова восстановить водоснабжение на полуостров, однако только после его деоккупации.