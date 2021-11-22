Віцепрем'єрка – міністерка з реінтеграції окупованих територій Верещук наголосила, що водночас Україна добудує дамбу для стримування води у Північнокримському каналі. Наразі робота завершена на 90%. У будівництво вкладали державні гроші.

Зауважте Кремль хоче закінчити українську недобудову: скільки заплатять росіяни за воду для кримчан

Ми хочемо зробити так, щоб не було навіть шансів на те, щоб вода з'явилася, навіть якщо ми політично хочемо комусь щось довести,

– наголосила Верещук.

У Мінекології розвінчали міфи Путіна

У Мінекології повідомили, що для потреб кримчан запасів води на півострові мало б вистачити. Водночас власними діями Росія спричинила дефіцит.

Тому, безумовно, ось для цих цілей Україна воду туди постачати не буде. Бо це те саме, що працювати на окупанта,

– мовиться у повідомленні.

Дефіцит спричинили відразу 3 фактори:

промисловість, яка споживає багато води;

аграрний сектор;

багатотисячна російська армія.

Зауважте! Росія як країна-окупант є відповідальною за забезпечення Криму водою.